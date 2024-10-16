رئيس الحكومة مسرور بارزاني: سنواصل العمل من اجل بناء بنية اقتصادية قوية

خلال افتتاحه سد گومسبان ووضع الحجر الأساس لطريق گومسبان- سماقولي المزدوج

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، سد گومسبان، كما وضع الحجر الأساس لطريق گومسبان-سماقولي المزدوج، وذلك في مراسم مشتركة حضرها عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية.

وفي كلمة له خلال المراسم، أكد رئيس الحكومة أن المشروعين سيخدمان أهالي المنطقة ومدينة أربيل عامة، واصفاً إكمال سد گومسبان بأنه إنجاز كبير تحقق بفضل جهود شركة (سينك) التي تولت الإشراف والتنفيذ، كما أشار إلى قرار الحكومة باستكمال المشروع بعد بلوغه مراحل عديدة، بما يسهم في تطوير السياحة والحد من تداعيات التغيّر المناخي في المنطقة.

وأوضح أن سد گومسبان سيؤدي إلى تعزيز الثروة السمكية، فضلاً عن تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية رئيسية في محيط أربيل، حيث يمكن لأهالي وادي خوشناوتي الاستفادة منها، كما تحدث عن أهمية تجميع المياه الموسمية التي كانت تُهدر سابقاً، مؤكداً أن هذه السدود ستسهم في دعم القطاع الزراعي وزيادة المياه الجوفية وضمان الأمن المائي، مشيراً إلى وجود خطة شاملة لتطوير قطاع السياحة في المنطقة.

كما أشار إلى خطة الحكومة لإكمال التصميم الأساس (الماستر بلان) لتطوير المنطقة، مشيراً إلى أن المشاريع السياحية المستقبلية ستوفر فرص عمل للأهالي، وستدعم الاقتصاد من خلال خلق بنية تحتية أقوى.

وفيما يخص حماية البيئة، دعا رئيس الحكومة المواطنين إلى المحافظة على نظافة المناطق السياحية، مع التأكيد على أن كوردستان هي البيت الكبير الذي يحتضن للجميع.

وتحدث رئيس الحكومة عن مشروع الطريق المزدوج گومسبان-سماقولي، مؤكداً أن شركة (هيمن كروب) التي سبق لها تنفيذ مشاريع كبرى في الإقليم ستتولى التنفيذ، وأعرب عن أمله في إنجاز المشروع وفق المعايير العالمية وفي وقت قياسي.

وفي ختام كلمته، تطرق رئيس الحكومة إلى المرحلة المقبلة من المشروع، والتي ستتضمن إنشاء طريق حول بحيرة السد، مما يعزز من ربط المناطق السياحية بين أربيل وإدارة رابرين المستقلة، إضافة إلى ربط أربيل بالسليمانية عبر وادي سماقولي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وتطوير شبكة الطرق في المنطقة.





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