المفوضية تعلن إكمال إجراءات التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان

أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، اليوم الأربعاء، إكمال إجراءات التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، فيما أشار الى أن عدد المشاركين في التصويت الخاص في كركوك الذي ينطلق الجمعة يبلغ 488 منتسباً أمنياً.

وقال مسؤول إعلام مكتب كركوك علي عباس ، إن “المفوضية العليا للانتخابات في كركوك أكملت إجراءات التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان”، مشيرا الى أن “عدد المشاركين في التصويت الخاص بلغ 488 منتسباً أمنياً”.

وتابع، أن “جميع التحضيرات لإجراء عملية الاقتراع الخاص بانتخابات برلمان كوردستان يوم الجمعة اكتملت”، مبينا أن “المفوضية حددت مركزاً واحداً في كركوك ومحطتين اقتراع في منطقة عرفة لمنتسبي قوات البيشمركة الساكنين ضمن المحافظة”.

هذا ومن المقرر ان يبدأ التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان يوم الجمعة المقبل 18 تشرين الأول/أكتوبر، وبمشاركة أكثر من 215 ألف ناخب.

ومن المقرر انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، ضمن 165 مركز انتخابي، موزعة على 749 محطة انتخابية.

ولأول مرة، يمكن للناخبين خارج إقليم كوردستان المشاركة في التصويت الخاص والإدلاء بأصواتهم في عدة محافظات عراقية (عدا محافظات إقليم كوردستان).

وتم توزيع مراكز الاقتراع على الشكل التالي:

أربيل – 62 مركز انتخابي و306 محطة انتخابية.

السليمانية – 57 مركز انتخابي و276 محطة اقتراع.

دهوك – 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.

حلبجة – مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.

بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.

نينوى- 4 مراكز انتخابية و5 محطات انتخابية.

كركوك – مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.

ديالى- مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

الأنبار- مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

بغداد- الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.

واسط- مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

وتبدأ العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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