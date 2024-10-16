داخلية كوردستان تحذر الباعة المتجولين من إزالة صور المرشحين: ستبقى حتى يوم التصويت في الإقتراع العام

حذر مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، هيمن ميراني، اليوم الأربعاء، الباعة المتجولين وتجار الحديد وبعض الأشخاص من جمع وإزالة الملصقات الدعائية وصور المرشحين لبرلمان كوردستان التي تحتوي على معدن الحديد، محذراً من يقوم بذلك الفعل بانه ستتم محاسبته وفق القانون.

ودخلت مناطق ومدن اقليم كوردستان بالصمت الانتخابي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء بعد مرور 20 يوما على انطلاق الحملة الدعائية، وبدأ عدد من الباعة المتجولين وتجار الحديد وبعض الأشخاص بجمع الملصقات الدعائية للمرشحين التي تحتوي على معدن الحديد لغرض التكسب بها.

وقال ميراني في تدوينة على “فيس بوك” طالعتها (باسنيوز): “إن توقف الحملة الدعائية والدخول بالصمت الانتخابي لا يعني إزالة الملصقات وصور المرشحين وأخذ الحديد”، مؤكدا أن “هذه الملصقات يتعين أن تبقى حتى يوم الاقتراع العام وانتهاء العملية الانتخابية برمتها، وعندها يكون المرشحون والكيانات السياسية مسؤولين عن إزالتها”.

وأضاف “أن كل من يقوم بإزالة الملصقات باسم انتهاء الحملة الانتخابية، سيتعرض للمساءلة القانونية”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم مفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في تصريح صوتي وزعته على وسائل الإعلام، إنه “بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023 المادة خامسا على المرشحين والأحزاب السياسية والتحالفات إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوما اي لغاية اليوم التالي للاقتراع العام”.

وأضافت: “في حال عدم إزالة الحملات الإعلامية الخاصة بالمرشحين والأحزاب والتحالفات، وبحسب المادة 19 تتحمل هذه الأحزاب والتحالفات، أجور كلفة إزالة المخلفات ويتم إبلاغهم بتسديدها خلال 10 أيام وبخلافه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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