المفوضية: يجب إزالة الدعاية الانتخابية خلال 30 يوماً من يوم الاقتراع

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بوجوب ازالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوماً من اليوم التالي للاقتراع العام.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان لها، اليوم الأربعاء (16 تشرين الاول 2024) إنه “بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023 المادة خامساً. على المرشحين والاحزاب السياسية والتحالفات ازالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوماً من اليوم التالي للاقتراع العام”.

وأوضحت جمانة الغلاي، أنه “بعكس ذلك سيتم ازالتها وتحميلها كلفة ازالة المخالفات”.

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية الى أنه “في حال عدم ازالة الحملات الاعلامية الخاصة بالمرشحين والاحزاب والتحالفات وبحسب المادة 19 تتحمل هذه الاحزاب والتحالفات والمرشحين أجور كلفة ازالة المخالفات، ويتم ابلاغهم بتسديدها خلال مدة 10 ايام وبخلافها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024) عدم وجود أي تمديد في عملية اقتراع انتخابات إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن التصويت سيكون بالبطاقة البايومترية فقط.

مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024 ستفتح في تمام الساعة السابعة صباحاً وتغلق في السادسة مساء للاقتراع الخاص يوم الجمعة الموافق 2024/10/18، فيما سيكون يوم الأحد 2024/10/،20 للاقتراع العام.

وحسب قرار اللجنة الأمنية العليا يمنع إدخال جهاز الموبايل والكاميرات إلى مراكز ومحطات الاقتراع، باستثناء المراكز التي تم تخصيصها للإعلاميين، على ما جاء في بيان المفوضية.

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