نيجيرفان بارزاني: حل مشاكل أربيل وبغداد هو تطبيق الدستور وحماية أمن البلد

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الحل الوحيد للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد هو “التطبيق الكامل للدستور وحماية أمن واستقرار العراق”.

واستقبل نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مسؤول فريق الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

خلال اللقاء، أكد الجانبان على “ضرورة وأهمية تحسين أحوال الإيزديين وإعادة الأمان إلى مناطقهم وعودة النازحين منهم إلى ديارهم”.

أدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

استقبل فخامة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم (الثلاثاء، 15 تشرين الأول 2024)، السيد د. محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مسؤول فريق الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وخلال الاجتماع، بارك فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني للسيد الحسان تسنمه مهامه الجديدة آملا له النجاح فيها، وأكد فخامته كامل دعم إقليم كوردستان لإنجاح مهام يونامي.

ومن جانبه، أعرب السيد الحسان عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وقدم شكره للرئيس نيجيرفان بارزاني وللجهات المعنية في الإقليم على تعاونهم مع فريق الأمم المتحدة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا من بينها انتخابات برلمان كوردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد وأحوال المكونات، وخاصة المكون الإيزدي. وفي هذا السياق، أثنى فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وفيما يتعلق بالمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، شدد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن الحل الوحيد هو التطبيق الكامل للدستور وحماية أمن واستقرار العراق، وأكد الجانبان على ضرورة وأهمية تحسين أحوال الإيزديين وإعادة الأمان إلى مناطقهم وعودة النازحين منهم إلى ديارهم.

وشغلت مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك محورا آخر للاجتماع.

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