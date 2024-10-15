نحو 17 مليار دولار .. حجم رأس المال الاستثماري في الكابينة الوزارية التاسعة

أكد رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان د. محمد شكري، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال الاستثماري في عهد الكابينة الوزارية التاسعة وصل الى 16 مليار و782 مليون دولار.

وقال د. محمد شكري لـ(باسنيوز): “من 2019 ومع بداية تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ولغاية 3-10-2024 تم اصدار الاجازات لـ 419 من المشاريع الاستثمارية بقيمة تصل الى 16.782 مليار دولار على مساحة تزيد عن 18 الف فدان، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها أكثر من 1612 مشروعاً، معظمها كانت في عهد الكابينة الوزارية التاسعة”.

وأضاف “ان مجلس الوزراء الحالي شجع على المشاريع الاستثمارية لتنويع الاقتصاد، وخصوصاً في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، فقد وصل عدد المشاريع في القطاع الصناعي الى 116 مشروع، وفي القطاع السياحي 56 مشروع، و17 مشروع افي القطاع الزراعي، و27 مشروعاً في القطاع الصحي، و9 مشاريع رياضية ، و43 مشروعاً سكنياً، و104 مشروعاً تجارياً، و3 مشاريع خدمية، ومشروعين خاصين بقطاع البنوك”.

مستدركاً “ان انجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد يعود لمتابعة واشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني عليها، فهو يؤكد دائماَ على تقديم الخدمات للشعب، وبناء البنى التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية