افتتاح معرض أربيل الدولي الخامس للاستثمار العقاري

يفتتح معرض أربيل الدولي للعقار يوم الخميس الموافق 29/10/2024 بمشاركة عدة شركات محلية واجنبية.

ويقام المعرض بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان وهيئة الاستثمار التابعة للإقليم.

ومن المتوقع ان يحضر المعرض مسؤولون حكوميون وقناصل وممثلي الدول في أربيل وعدد آخر من رجال الأعمال، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وعرض منتجاتهم وزيادة التجارة الداخلية في إقليم كردستان.

وستقوم شركة “شو” لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالأشراف عن المعرض تحت عنوان (2024 EXPO INVEST ESTATE REAL).

ومن المتوقع ان يشارك في المعرض أكثر من 280 شركة محلية وأجنبية من مختلف الدول لعرض أحدث مشاريعها.

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