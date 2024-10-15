فرع دهوك للمفوضية يؤكد سلامة أجهزة التصويت قبل نقلها للمراكز الانتخابية

أكد مسؤول فرع دهوك لمفوضية الانتخابات خالد عباس، نقل المعدات والأجهزة إلى مراكز الاقتراع عقب فحصها والتأكد من سلامتها.

وقال عباس، خلال مؤتمرِ صحفي، الثلاثاء 15 أكتوبر2024، إنهم “أكملوا جميع الاستعدادات للانتخابات الخاصة والعامة للجولة السادسة لبرلمان كوردستان”.

وأضاف: “ثمانية وتسعون بالمئة من الناخبين في محافظة دهوك والذين يزيد عددهم عن 724 شخصا استلموا بطاقات الاقتراع الخاصة بهم والموعد النهائي لاستلام تلك البطاقات التي لم توزع حتى الساعة 3:00 من مساء يوم الثلاثاء هو الموعد النهائي لاستلام البطاقات التي لم يتم توزيعها لأنها سترسل إلى بغداد لاحقا”.

وتابع: “واليوم، سيتم تسليم معدات وتجهيزات التصويت للمدارس المخصصة للانتخابات البرلمانية الكوردستانية وتحويلها إلى مراكز اقتراع. حيث تم اختبار جميع الأجهزة ولا توجد فيها مشاكل”.

يصادف اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، آخر يوم في الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، المقررة من قبل المفوضية العليا.

وكان مدير مكتب هيئة إقليم كوردستان بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نبرد عمر، أمس الاثنين، بأن 112 الف ناخب في إقليم كوردستان لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية لغاية الآن، مبيناً ان يوم الثلاثاء هو الموعد النهائي لاستلامها وإلا لن يتمكنوا من المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان.

وقال: “هناك 112 الف بطاقة لم يتم استلامها من قبل أصحابها لحد الآن، 12 الف بطاقة انتخابية تعود لمحافظة دهوك، و77 الف بطاقة انتخابية لمحافظة السليمانية، و23 الف بطاقة انتخابية لمحافظة أربيل”.

وأشار الى ان “يوم الثلاثاء هو آخر موعد لإستلام البطاقات الانتخابية، حيث سيتم اعادتها الى بغداد، ولن ستم توزيعها لغاية بداية العام المقبل “.

وأكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهوزيتها التامة لاجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان بدورته السادسة في موعدها المقرر، مضيفاً أن المفوضية وضعت إجراءات رصينة تضمن عملها باستقلال وحياد تام، وهذه الاجراءات كفيلة بمنع أي تلاعب او تغيير بإرادة الناخب.

وقال مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان له الاربعاء 9 أكتوبر 2024 “تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال مؤتمرها الصحفي هذا اليوم على جهوزيتها التامة لاجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق الدورة السادسة في موعدها المقرر في ٢٠٢٤/١٠/٢٠”.

وأضاف البيان “نطمئن شركاء العملية الانتخابية من الأحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين الافراد ومنظمات المجتمع المدني وجميع المعنيين بالشان الانتخابي الى ان المفوضية وضعت اجراءات رصينة تضمن عملها باستقلال وحياد تام وهي تقف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين على مقاعد برلمان إقليم كوردستان ، وهذه الاجراءات كفيلة بمنع أي تلاعب او تغيير بإرادة الناخب وتحفظ صوته بكل امانة وصولاً الى اعلان النتائج النهائية”.

وأشار بيان المفوضية الى أنه “من ضمن الإجراءات المتخذة اجراء اكثر من عملية محاكاة لاختبار منظومة الانتخابات الالكترونية والاجرائية، وكانت جميع تلك الاختبارات ناجحة وبحضور ممثلين عن الأحزاب والتحالفات والمنظمات ووسائل الاعلام وفريق المساعد الدولي UNMI”.

وأكد البيان ان المفوضية “حرصت ضمن جملة استعداداتها لاجراء الانتخابات بصورة سليمة التعاقد مع شركة دولية رصينة في مجال فحص البرمجيات حيث عملت المفوضية بتوصيات الشركة لمعالجة أي خلل فني في عمل الأجهزة وصولاً الى التقرير النهائي للشركة الذي تضمن اشعار المفوضية بان الأجهزة الانتخابية مهيئة بشكل كامل لاجراء العملية الانتخابية بنجاح في موعدها المقرر”.

وأوضح البيان ان المفوضية “قد اعدت مجموعة من الإجراءات تضمن التأكد من سلامة العملية الانتخابية من خلال اجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع ومطابقتها مع نتائج العد والفرز الالكتروني وحال الانتهاء من التصويت وقبل اعلان النتائج”.

وجدد البيان تأكيده على “حرص المفوضية متمثلة بمجلس المفوضين واللجنة المركزية لادارة انتخابات برلمان الإقليم على العمل بمهنية وحيادية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع ، لادارة وتنظيم العملية الانتخابية بنجاح ، وعدم السماح لاية جهة بمحاولة التدخل في عمل المفوضية ومحاولة التلاعب او التاثير على نتائج العملية الانتخابية”.

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