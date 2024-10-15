مرحلة الصمت الانتخابي في إقليم كردستان تبدأ غداً.. إحصائيات جديدة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن انتهاء الحملة الدعائية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية لانتخابات برلمان إقليم كردستان في دورته السادسة، والدخول في مرحلة الصمت الانتخابي لمدة 48 ساعة حتى يوم الاقتراع الخاص بالقوات الأمنية والسجناء والموقوفين.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لانتخابات برلمان كردستان، أيسر ياسين، “على الرغم من أنه تم تحديد اليوم الثلاثاء لانتهاء الحملة الدعائية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية لانتخابات برلمان الإقليم، غير أن الاستعدادات جارية ومتواصلة لإجراء العملية الانتخابية في الأيام المقبلة لعملية التصويت الخاص التي ستجري يوم الجمعة المقبل، والعام في وقتها المعلن الـ 20 من الشهر الحالي”، مشيرا إلى أنه “سيتم الدخول في الصمت الانتخابي مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء”.

وأوضح أن “المرشحين والأحزاب مسؤولون عن إزالة الصور والملصقات الدعائية في عموم محافظات ومدن الإقليم ضمن المدة المقررة 30 يوما، بالتعاون والتنسيق مع دوائر ومديريات البلدية، وفي حال عدم إزالتها يتحمل مرشحو الحملات الانتخابية النفقات المالية”.

وأضاف أنه “سيتم إيقاف توزيع بطاقات الناخب البايومترية في عموم محافظات ومدن الإقليم مع انتهاء الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء الساعة الثالثة ظهرا”، لافتا إلى أن “الكوادر العاملة في مكاتب انتخابات الإقليم ستقوم برزم وسحب البطاقات إلى المخازن التابعة لمكاتب الانتخابات في محافظات الإقليم، ومن ثم نقلها مباشرة إلى المكتب الوطني في العاصمة بغداد”.

وتابع ياسين، أن “العدد الكلي لبطاقات الناخبين بلغ 2 مليون و899 ألفا و585 بطاقة، منها 2 مليون و789 و200 بطاقة تم توزيعها، بينما بلغ عدد بطاقات الناخبين غير الموزعة 110 آلاف و385 بطاقة”، مشيرا إلى أن “نسبة توزيع بطاقات الناخبين في أربيل قد بلغت 97 % بواقع 989 ألفا و820 بطاقة ناخب، وفي محافظة السليمانية بلغت نسبة توزيع بطاقات الناخبين 93 % بواقع 1 مليون و73 ألفا و671 بطاقة، وفي محافظة دهوك بلغت نسبة توزيع بطاقات الناخبين 98 % بواقع 725 ألفا و709 بطاقات”.

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