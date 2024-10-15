أكتوبر 15, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إجراءات لمنع الصيد الجائر في نينوى

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

إجراءات لمنع الصيد الجائر في نينوى

أطلقت مديرية بيئة محافظة نينوى إجراءات جديدة، تهدف لمنع الصيد الجائر ضمن أقضية ونواحي المحافظة.

وأضاف مدير بيئة نينوى سنان صبحي علي، أن مديرية بيئة نينوى مستمرة في متابعة انتشار ظاهرة الصيد الجائر والحد منه، خاصة في قضاء مخمور والأقضية الأخرى، مؤكدا أهمية الإجراءات التي اتخذتها للحد من الصيد الجائر، من خلال محاسبة الصيادين قانونيا كونهم يخالفون التعليمات المعدة للحفاظ على الحياة البرية.

من جانبه قال قائممقام قضاء مخمور رزكار محمد، إن عدد غزال الريم بدأ بالتناقص بسبب الصيد الجائر، مشيرا إلى وجود تعاون مع جمعيات بيئية لتهيئة مواقع لشرب الماء عن طريق حفر آبار، منوها إلى، أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة البيئة وهيئة حماية وتحسين البيئة في الإقليم، لاتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الصيد الجائر.

facebookShare on Facebook
Post Views: 13

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi