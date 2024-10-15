إجراءات لمنع الصيد الجائر في نينوى

أطلقت مديرية بيئة محافظة نينوى إجراءات جديدة، تهدف لمنع الصيد الجائر ضمن أقضية ونواحي المحافظة.

وأضاف مدير بيئة نينوى سنان صبحي علي، أن مديرية بيئة نينوى مستمرة في متابعة انتشار ظاهرة الصيد الجائر والحد منه، خاصة في قضاء مخمور والأقضية الأخرى، مؤكدا أهمية الإجراءات التي اتخذتها للحد من الصيد الجائر، من خلال محاسبة الصيادين قانونيا كونهم يخالفون التعليمات المعدة للحفاظ على الحياة البرية.

من جانبه قال قائممقام قضاء مخمور رزكار محمد، إن عدد غزال الريم بدأ بالتناقص بسبب الصيد الجائر، مشيرا إلى وجود تعاون مع جمعيات بيئية لتهيئة مواقع لشرب الماء عن طريق حفر آبار، منوها إلى، أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة البيئة وهيئة حماية وتحسين البيئة في الإقليم، لاتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الصيد الجائر.

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