مسرور بارزاني: بناء السدود جزء من استراتيجية الحكومة لضمان الأمن المائي

خلال افتتاحه سد بستورة في اربيل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، سد بستوره ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، والذي شيّد بالتعاون مع مجموعات شركات (كار).

وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بتدشين هذا المشروع، الذي وُضع حجر أساسه العام الماضي، كما قدّم شكره للشيخ باز برزنجي، رئيس مجموعة شركات كار، على إنجاز المشروع في الموعد المحدد بجهود مهندسين وخبراء واختصاصيين محليين وفي ظرف عام واحد فقط.

وأكد أن بناء هذا السد يأتي في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للإقليم، وأضاف أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على مختلف القطاعات، ولا سيّما الزراعة والسياحة والصناعة، وكذلك تحسين منسوب المياه الجوفية، والحد من آثار التغيّر المناخي.

وأوضح رئيس الحكومة أن موقع سد بستوره يحمل أهمية تاريخية، حيث شُيّد سدٌ بالقرب منه في عهد الملك سنحاريب، وكان يُستخدم لإمداد أربيل بالمياه، مما يجعله معلماً تاريخياً يمكن أن يجذب السائحين.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بدعوة المواطنين إلى التعاون الوثيق مع الحكومة في حماية المشاريع المنجزة، وكذلك المحافظة على البيئة من أي عبث.

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