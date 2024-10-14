جبار ياور: داعش لم ينفذ سوى 21 عملية إرهابية في العراق منذ 2024

يقول جبار ياور: “لم يعد لدى تنظيم داعش قوته السابقة، لكنه لم ينته تماماً، ويواصل عملياته الإرهابية باستخدام مجموعات صغيرة”.

الخبير العسكري جبار ياور، قال لشبكة رووداو الإعلامية إنه في حال المقارنة بين نشاط داعش، يتضح للمرء مدى ضعف التنظيم، فمثلاً نفذ التنظيم المتطرف “456 عملية إرهابية في 2018 في المناطق المتنازع عليها بمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، لكنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لم ينفذ سوى 21 عملية إرهابية”.

وحسب جبار ياور، أسفرت “العمليات الإرهابية هذه السنة عن قتل وجرح وخطف 12 شخصاً”.

وعن مصادر نمويل داعش، قال جبار ياور: “يأتي في الغالب من أشخاص في الخارج يوالون داعش، ويقومون بإرسال الأموال للتنظيم عن طريق حسابات سرية”.

وفي السياق، أعلن مستشار محافظ صلاح الدين، كاوه شيخاني، أن “لتنظيم داعش نشاطاً في محافظة صلاح الدين، لكن القوات الأمنية تواصل متابعة الوضع وهي متأهبة”.

وأضاف كاوه شيخاني: “تحبط القوات الأمنية معظم مخططات داعش، وقد شكل محافظ صلاح الدين قوة لمواجهة داعش في المنطقة”.

وعن العدد الحالي لمسلحي داعش، قال جبار ياور: “لا نستطيع تحديد العدد الدقيق، لأنهم يعملون على شكل مجموعات صغيرة، لكن ربما يتراوح عددهم بين 300 و500 مسلح في عموم العراق”.

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