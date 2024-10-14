بمشاركة 215 ألف ناخب.. انطلاق التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان الجمعة

بمشاركة أكثر من 215 ألف ناخب، ينطلق التصويت الخاص لانتخابات إقليم كوردستان، يوم الجمعة المقبل والمصادف 18 أكتوبر 2024.

ووفقاً لمتابعات كوردستان24، من المقرر انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، ضمن 165 مركز انتخابي، موزعة على 749 محطة انتخابية.

ولأول مرة، يمكن للناخبين خارج إقليم كوردستان التصويت، عدا عن محافظات إقليم كوردستان الأربع، ويمكن للناخبين في التصويت الخاص الإدلاء بأصواتهم في ثماني محافظات أخرى.

وتوزعت مراكز الاقتراع على الشكل التالي:

أربيل والتي تحتضن العدد الأكبر من الأصوات الخاصة، بواقع 62 مركز انتخابي و306 محطة انتخابية.

السليمانية 57 مركز انتخابي و276 محطة اقتراع.

دهوك 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.

حلبجة مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.

بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.

نينوى 4 مراكز انتخابية و5 محطات انتخابية.

كركوك مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.

ديالا مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

الأنبار مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

بغداد الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.

واسط مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

وتبدأ العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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