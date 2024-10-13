رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير النمسا لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 13 تشرين الأول / أكتوبر 2024، سفير جمهورية النمسا لدى العراق أندريا ناسي.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والنمسا في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر من اللقاء، جرى تسليط الضوء على آخر مستجدات وتطورات الوضع العام في العراق، والحروب والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة.

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