توزيع 540 وحدة سكنية على عوائل الشهداء في إقليم كوردستان

بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أقيمت اليوم الأحد مراسم توزيع 540 وحدة سكنية على ذوي شهداء سقطوا في المعارك ضد تنظيم داعش، واكد رئيس حكومة إقليم كوردستان شمول عوائل الشهداء جميعهم بالمنحة.

وأوضح نائب رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية (في أربيل)، إبراهيم سمين، لمنصة الجبال، إن المؤسسة “وزعت 540 وحدة سكنية على ذوي شهداء في أربيل وإدارة سوران المستقلة”، موضحاً أنه “تم إنشاء الوحدات السكنية من قبل وزارة الإعمار في إقليم كوردستان، لكنها كانت بحاجة إلى ترميم وحاجات أخرى تم تقديمها من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية، بتوجيه من الرئيس مسعود بارزاني وإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان”.

وبحسب قول سمين، تتوزع الوحدات السكنية كالتالي: 396 وحدة في منطقة بنصلاوة بمدينة أربيل، و144 وحدة أخرى في إدارة سوران، مشيراً إلى أن المؤسسة منحت وجبة أخرى من الوحدات لذوي الشهداء في دهوك، قبل عامين.

وكشف سمين عن خطط مستقبلية تعمل عليها المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل ذوي الشهداء جميعهم بجميع مدن ونواحي إقليم كوردستان، وتخفيف معاناتهم على الأقل بتوزيع الوحدات السكنية عليهم.

وخلال مراسم توزيع الوحدات السكنية على العائلات، وعد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة بشمول عوائل الشهداء جميعهم بالمنحة، مؤكداً أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهم، وسيتم توزيع الوحدات على العائلات دون النظر إلى الانتماءات السياسية لأولئك الشهداء.

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