وزارة الكهرباء العراقية: نشتري 900 ميغاواط كهرباء من إقليم كوردستان يومياً

وزارة الكهرباء العراقية لرووداو: نشتري 900 ميغاواط كهرباء من إقليم كوردستان يومياً

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية شراء 900 ميغاواط من كهرباء إقليم كوردستان يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، إن إقليم كوردستان يعد أحد مصادر تأمين الكهرباء، مضيفاً: “نقوم يومياً بشراء 900 ميغاواط من كهرباء إقليم كوردستان”.

ونوّه إلى أن “كمية الكهرباء قد تتفاوت”، لكن الوزارة تشتري نحو 900 ميغاواط من الكهرباء من القطاع الخاص في إقليم كوردستان في المتوسط يومياً.

في (9 تشرين الأول 2024)، أفاد أحمد موسى العبادي لشبكة رووداو الإعلامية بأن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية خفّضت صادراتها اليومية من الغاز إلى العراق من 30 مليون متر مكعب إلى 18 مليون متر مكعب، مما أدى إلى تقليص الإنتاج من الكهرباء بمقدار 2200 ميغاواط”.

بشأن سبب هذا التخفيض، أوضح أن إيران أبلغت العراق بأنها تقوم حالياً بـ “إصلاح خط أنابيب الغاز مع اقتراب فصل الشتاء”.

وأشار المتحدث كذلك إلى أن “كمية الغاز التي تزودها وزارة النفط لمحطات توليد الكهرباء قد انخفضت، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء على صيانة بعض المحطات والاستعداد لفصل الشتاء.”

في تموز الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي، خلال إطلاق مشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية في النجف، أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى 27 ألفاً و400 ميغاواط مقارنةً بحوالي 19 ألف ميغاواط سابقاً.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الكهرباء العراقية بأنها بحاجة إلى 45 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتأمين إمدادات مستمرة على مدار 24 ساعة.

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