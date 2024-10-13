مواطن من إقليم كوردستان يفوز بالجائزة الكبرى ويصبح مليونيراً

فاز المواطن الكوردي “سامر ه ند جهانكير”، يوم الأحد، بجائزة “يا نصيب” التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وحصل المواطن الكوردي، وهو من سكنة مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بمبلغ يتجاوز 348 مليون دينار عراقي.

وقال المواطن الكوردي الفائز بالجائزة، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: “لم أكن أتوقع أبداً أن أكون الفائز بالجائزة الأولى.. مازلت أشعر وكأنني بحلم”، داعياً جميع المواطنين إلى شراء بطاقات (يا نصيب)”.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة “يا نصيب” التي تنظمها هيئة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل العراقية، باسم حميد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: “نحتفي اليوم بإعلان الفائز بجائزة (يا نصيب) الأولى والتي بلغت 348 مليوناً و844 ألف دينار، والذي يعتبر الفائز الثاني خلال هذا العام”، مؤكداً أنها “لم تأت بالحظ وإنما لتحقيق أحلام وطموحات كثيرة”.

وهنأ حميد، باسم اللجنة المشرفة، الفائز في هذه الجائزة، لافتاً إلى أن “(يا نصيب) الرعاية الاجتماعية، ليست لعبة حظ، وإنما هي مساهمة في دعم مشاريع التنمية والبرامج الاجتماعية.

وأوضح أن “نسبة كبيرة من عائدات (يا نصيب) والتي تبلغ 36% من قيمة المبيعات تخصص لدعم دور الأيتام والمشردين وكبار السن، بما يجعل كل مشاركة في هذه الفعالية، تسهم في تحسين حياة وتوفير خدمات ورعاية لازمة للفئات المحتاجة”.

وأشار إلى أن “الفوز بجائزة (يا نصيب) يمنح الفائز استخدام المبلغ لتحقيق الاستقرار له ولأسرته، وربما يفتح له آفاقاً جديدة في الاستثمار والمساهمة، وستكون هذه الفرصة انطلاقة جديدة ليست للفائز فقط، وإنما لكل من يطمح”.

وفي نيسان/أبريل 2024، نال المواطن العراقي خالد كاظم، أكبر جائزة في تاريخ البلاد، قيمتها مليار و141 مليون دينار، ربحها في “يا نصيب” خيري، نظمته هيئة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل.

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