بقيمة تتجاوز 7 مليار دولار.. العراق أكبر مستورد للبضائع التركية

يتصدّر العراق قائمة دول الجوار التركي، كأكبر مستورد للبضائع التركية، خلال العام 2024، بقيمة تجاوزت سبعة مليارات دولار.

وكشفت بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، إجمالي الصادرات التركية في شهر أيلول المنصرم، وبلغ 22 ملياراً و7 ملايين دولار على أساس شهري. حسب وكالة الأناضول التركية.

وأشارت وزارة التجارة إلى وصول إجمالي الصادرات إلى 193 ملياراً في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بزيادة بلغت نسبتها 3.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي الأشهر الـ9 حققت الصادرات التركية إلى دول الجوار، بلغاريا وجورجيا وإيران والعراق وسورية واليونان، 18 ملياراً و5 ملايين دولار، بنسبة زيادة 12.6%، إذ بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 15 ملياراً و987 مليون دولار.

وجاء العراق في المركز الأول بين دول الجوار المستوردة من تركيا بواقع 7 مليارات و777 مليون دولار، ثم بلغاريا ثانيا بـ3 مليارات و180 مليون دولار، تلتها اليونان بمليارين و483 مليون دولار.

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