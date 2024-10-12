نيجيرفان بارزاني: نجاح الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات انتصار للتجربة السياسية في كوردستان

أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، أن انتصار الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات انتصار للتجربة السياسية في كوردستان.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الكرنفال الجماهيري الذي انطلق دعماً لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك.

ونقل نيجيرفان بارزاني، تحيات الرئيس مسعود بارزاني لشعب بهدينان، وحيا نضال مواطني تلك المنطقة التي لطالما كانت داعمة للديمقراطي الكوردستاني.

وقال نيجيرفان بارزاني: “نحن هنا في دهوك لتجديد التزامنا بنهج النضال، ونؤكد أن هذه الانتخابات مهمة جداً لإعادة الشرعية لمؤسسات إقليم كوردستان، ونجاح الديمقراطي الكوردستاني ضمان لمستقبل أكثر إشراقاً لإقليم كوردستان”.

وأضاف: “المنطقة تمر بالعديد من الأزمات، ونحتاج إلى قيادة قوية، وسيكون الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب المضمون دائماً بنضاله في سبيل خدمة كافة الفئات في إقليم كوردستان، لذك عليكم بعدم السماح لأعداء حزبنا بالوصول الى طموحاتهم وأغراضهم، بهدينان مركز هام لثقل الديمقراطي الكوردستاني وأصواتكم تمثل انتصاراً عظيماً لنا”.

وانطلقت في محافظة دهوك مساء اليوم السبت، كرنفالاً جماهيرياً حاشداً بحضور نائبي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني.

ويأتي هذا الكرنفال ضمن سلسلة احتفالات تشهدها مدن إقليم كوردستان، دعماً لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 190، لخوض انتخابات برلمان الإقليم.

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