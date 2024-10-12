مسرور بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني لن ينحني وأعداء الحزب لن يتمكنوا من التأثير على إرادة جماهيره

أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، أن الديمقراطي الكوردستاني لن ينحني وأعداء الحزب لن يتمكنوا من التأثير على إرادة جماهيره العريضة.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الكرنفال الجماهير الذي الكرنفال الجماهيري الذي انطلق دعماً لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024.

وقال مسرور بارزاني: إن الديمقراطي الكوردستاني” الحزب السياسي الوحيد الذي يتحدث عن مستقبل شعب كوردستان ولم يتبق سوى بضعة أيام لمواطني كوردستان للذهاب إلى صناديق الاقتراع وتقرير مستقبلهم ومصيرهم”.

وأضاف: “إن الحياة ليست مسرحية أو عرضاً كوميدياً لمراهقين، بل الحياة رحلة صعود ومن الضروري ان تكون حكومة اقليم كوردستان المستقبلية في ايدي اشخاص جديرين بالثقة ولديهم خبرة ولا ينحنون ولا يخافون ويواجهون كل التحديات، لذا فإن الحزب الوحيد الذي بقي مع شعب كوردستان وبالتأكيد سيبقى مع شعب كوردستان لأطول فترة ممكنة”.

وتابع: “حزب الرئيس بارزاني وصاحب البيشمركة هو صاحب الجماهير الصامدة وبالتالي لا يمكن لأي عدو أن يوقف الحزب ومؤيديه، الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو غالبية شعب كوردستان منذ الانتخابات البرلمانية الأولى، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان دائما يقبل شراكة الحكم مع الأحزاب السياسية الأخرى ويمد يد السلام لهم”.

وانطلقت في محافظة دهوك مساء اليوم السبت، كرنفالاً جماهيرياً حاشداً بحضور نائبي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني.

ويأتي هذا الكرنفال ضمن سلسلة احتفالات تشهدها مدن إقليم كوردستان، دعماً لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 190، لخوض انتخابات برلمان الإقليم.

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