محافظ اربيل يطمئن بشأن الفيضانات: الاجراءات المتخذة قللت من مخاطرها كثيراً

استبعد رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، حدوث فيضانات في المحافظة خلال موسم هطول الأمطار الحالي بسبب الإجراءات الاستباقية المتخذة والمشاريع الخدمية المنجزة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش تنفيذ المحافظة 15 مشروعا خدميا من بينها مد شبكات الكهرباء والمياه، وتبطين “كورنيش” اربيل بالاسمنت، وانشاء جسر لعبور المشاة بين حيي “5 حصاروك”، و”هاوكاري”.

وقال خوشناو في تصريحه، إنه في العام 2021 كانت نسبة تساقط الأمطار في اربيل ضئيلة للغاية، وقد حدثت فيضانات كبيرة خلال الفترة الممتدة من بعد ذلك العام ولغاية 2024.

وأكد أنه في العام 2023 هطلت أمطار ضعف العام 2021 بمرتين ونصف المرة وتؤثر السيول الناجمة عنها بأضرار مادية وبشرية باستثناء غمرها بعض الطرقات والشوارع الرئيسية.

وأشار المحافظ إلى أنه من خلال اتخاذ الإجراءات وإنجاز عدد من الأعمال والمشاريع قللت من مخاطر الفيضانات بشكل كبير في محافظة اربيل.

وأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في آب 2022، تخصيص 11 مليار دينار لاتخاذ عدد من الإجراءات منعا لحدوث الفيضانات في المدينة، خلال فصل الشتاء.

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.

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