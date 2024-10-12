أبيكور: توقف صادرات نفط إقليم كوردستان تسبب بخسارة 21 مليار دولار

أبيكور لرووداو: توقف صادرات نفط إقليم كوردستان تسبب بخسارة 21 مليار دولار

أعلنت مجموعة الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور) أن 21 مليار دولار ضاعت منذ توقف صادرات النفط عبر خط أنابيب إقليم كوردستان العام الماضي، مما أثر على شعب وحكومة العراق وإقليم كوردستان.



وقال المتحدث باسم أبيكور، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإخبارية: “لقد مر أكثر من عام منذ إغلاق خط الأنابيب، وعلى مدار ذلك الوقت، خسر الجميع مبلغاً ضخماً للغاية قدره 21 مليار دولار، وقد خسرت الشركات، وخسرت حكومة إقليم كوردستان، وخسر شعب العراق”.

توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم مقرها باريس لصالح بغداد ضد أنقرة، قائلة إن الأخيرة انتهكت اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.

وأضاف كاغينز: “نحن بحاجة إلى تدفق النفط مرة أخرى”.

قبل التوقف، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر أنقرة، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك.

وعقدت أربيل وبغداد اجتماعات عديدة منذ التوقف ولكن دون جدوى.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي إن “هناك محادثات جارية مع الشركات ومع الإخوة في إقليم كوردستان”.

وأعرب السوداني عن أمله في “أن نصل إلى حل على أساس المسارات القانونية”، ووصف الحل قبل نهاية العام بأنه “ممكن”.

تتألف مجموعة الصناعة النفطية بإقليم كوردستان “أبيكور” من ثمان شركات منتجة للنفط.

وأشارت “أبيكور” في وقت سابق إلى أنه في حال استئناف العراق تصدير النفط سيستعيد 24 مليون دولار في الشهر، بينما يعاقب الآن بسبب عدم التزامه بشروط العقود.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية