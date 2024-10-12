نحو 50% من الناخبين في انتخابات كوردستان من الشباب

كشف استطلاع أجراه معهد “فيجن” للبحوث الاستراتيجية، أن “الشباب يشكلون (49.2%) من المشاركين في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، وهم الأغلبية”، مشيراً إلى أن “فئة متوسطي الأعمار الذين تتراوح أعمارهم بين (36 إلى 66) سنة يجسدون (46.9%)، أما الكبار الذين تتجاوز أعمارهم 66 سنة فيشكلون (3.6%)”.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن النسبة الأكبر من الشباب يقعون في دائرة أربيل وهم مصوتون لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني. والنسبة الأعلى من الناخبين متوسطي العمر يقعون بنفس الدائرة أيضاً، وهم مؤيدون للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفي دائرة السليمانية، تؤيد أعلى نسبة من الشباب قائمة الجيل الجديد، فيما يناصر أكبر عدد من الناخبين متوسطي العمر بنفس الدائرة قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويختلف توزيع الفئات العمرية للناخبين في دائرة حلبجة بشكل كبير مقارنة بالدوائر الانتخابية الأخرى، إذ يحظى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتأييد أكبر عدد من الناخبين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً بالدائرة الانتخابية، فيما يوالي أكبر عدد من الناخبين بفئة متوسطي العمر حزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فلديه مؤيدين من جميع الفئات العمرية، لكن بستويان متوسطة.

حسب البيانات الرسمية، يوجد نحو 3.8 ملايين مواطن في إقليم كوردستان يتمتعون بحق التصويت، نحو 3 ملايين منهم أتموا إجراءات التسجيل البايومتري أي يمكنهم الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، في أكثر من 1400 مركز اقتراع محدّد بأنحاء الإقليم. وسيكون لهم الدور الرئيس بالتأكيد في تحديد ملامح المعادلة السياسية.

يذكر ان آخر انتخابات تشريعية شهدها إقليم كوردستان، كان في عام 2018.

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