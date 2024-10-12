السوداني يلتقي بمجلس المفوضين.. تأكيد الدعم لانتخابات كوردستان

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن اللقاء شهد مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية وتحضيراتها لإقامة انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق (الدورة السادسة)، في 20 تشرين الأول الجاري، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإقامة هذه الممارسة الديمقراطية المهمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لجهود مفوضية الانتخابات، وتأمين كل متطلبات العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة أن تبذل المفوضية والعاملون فيها أقصى الجهود مع العد التنازلي لإقامة الانتخابات، واعتماد الحيادية والشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية بما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات مواطني الإقليم.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات برلمان إقليم كوردستان بدورته السادسة يوم العشرين من تشرين الأول الجاري.

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