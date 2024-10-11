رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً أمريكياً

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم الجمعة 11 تشرين الأول / أكتوبر 2024، وفداً أمريكياً برئاسة عضو الكونغرس سيث مولتون.

وخلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى الإقليم ستيف بيتنر، جرى تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأشار عضو الكونغرس مولتون إلى أن إقليم كوردستان يعد صديقاً وحليفاً موثوقاً للولايات المتحدة في المنطقة، وشدد على أهمية دعم البيشمركة وحماية أمن إقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لأمريكا على ما تقدمه من دعم ومساندة للإقليم، وأكد حرص إقليم كوردستان على توطيد آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وتمحور الاجتماع حول التقدم المحرز في مجال الإصلاحات المتعلقة بمفاصل وزارة البيشمركة، إذ اتفق الجانبان على أهمية دعم وتعزيز وتسريع العملية الإصلاحية في الوزارة، بما يضمن توحيد قواتها.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ومناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والوضع المتأزم والحروب والتصعيد في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة عامة.

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