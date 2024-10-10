رئيس الحكومة يجتمع مع محافظ العاصمة أربيل ومسؤولي الوحدات الإدارية للمحافظة

اكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم كل ما يليق بالمواطنين منها

في إطار متابعته المستمرة لسير الأعمال والمشاريع الخدمية، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول ، مبنى محافظة أربيل، وعقد اجتماعاً مع المحافظ ونوابه ومسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض محافظ أربيل أوميد خوشناو أبرز الأعمال والنشاطات والمشاريع المنفذة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بدعم وإسناد مباشر من رئيس الحكومة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة على الموقع الحيوي والأهمية الاستراتيجية لمدينة أربيل كونها عاصمة إقليم كوردستان ، مشيراً إلى خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز مسيرة التطوير والإعمار في الإقليم عامةً، وأربيل العاصمة على وجه الخصوص.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لمحافظ أربيل ومسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة على جهودهم المبذولة، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المجالات، كما وجّه بتقديم كل ما يليق بالمواطنين من خدمات ودون استثناء.

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