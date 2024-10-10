المفوضية تدعو الاحزاب والتحالفات المشاركة بانتخابات كوردستان للالتزام بضوابط الحملة الانتخابية

يجب ان لا تتضمن افكاراً تثير العنف والكراهية أو الإساءة

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والتي تشرف على اجراء انتخابات برلمان كوردستان ، الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لبرلمان كوردستان إلى دعم عملها والإسهام في نجاح الانتخابات وأن لا تتضمن الحملات الانتخابية أفكاراً تثير العنف والكراهية أو الإساءة للمرشحين الآخرين والأحزاب المنافسة .

وذكرت المفوضية في بيان إنه “بعد إنجاز أغلب فقرات الجدول الزمني لانتخابات برلمان إقليم كوردستان (الدورة السادسة)، ومع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع في 2024/10/20، فأنها تدعو الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المشاركين في العملية الانتخابية إلى دعم عملها والإسهام في نجاح الانتخابات من خلال الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي وضعتها المفوضية بموجب نظام الحملات الانتخابية رقم (2) لسنة 2023”.

وأضافت “تُعرب المفوضية عن أملها بأن لا تتضمن الحملات الانتخابية أفكاراً تثير العنف والكراهية أو الإساءة للمرشحين الآخرين والأحزاب المنافسة والمساس بهم، وصولاً الى يوم الاقتراع وإعلان النتائج النهائية”.

كما دعت إلى “اتباع الطرق القانونية في تقديم الشكاوى والطعون والابتعاد عن الأفعال وردود الأفعال بين المتنافسين، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في الشكاوى والطعون المقدمة وفق الأنظمة والآليات التي وضعتها المفوضية بحياد واستقلال تام”.

كما دعت المفوضية شركاء العملية الانتخابية من الناخبين والتحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والإعلاميين، وجميع المعنيين بالشأن الانتخابي لـ”دعم عمل المفوضية والإسهام في جهودها “الرامية التنظيم وإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تحظى بثقة الجميع”.

مشيرة الى انها “تعمل بشكل مهني وحيادي وتقف على مسافة واحدة من الجميع وهدفها تحقيق العدالة الانتخابية والحفاظ على أصوات الناخبين. مع تمنياتنا ان تكون مخرجات هذه الانتخابات خطوة مضافة الى مستقبل آمن وزاهر لشعبنا في إقليم كوردستان”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية