رئيس الحكومة خلال تدشينه طريق (سبيلك – خليفان): عازمون على ربط كافة أنحاء كوردستان بشبكة طرق آمنة وحديثة

في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز البنية التحتية في إقليم كوردستان، دشن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مشروع طريق سبيلك – خليفان المزدوج، بالإضافة إلى بوابة خليفان، ليشكل بذلك إضافة نوعية لشبكة الطرق في إدارة سوران المستقلة.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد رئيس الحكومة في كلمة له على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الحيوي الذي سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة المرور بين المناطق وربط بعضها ببعض ، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وشدد على أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لحزمة من المشاريع التي تنفذها الحكومة بهدف تحديث شبكة الطرق والشوارع في أنحاء الإقليم كافة، بما يضمن راحة المواطنين ويحفظ سلامتهم.

كما توجّه رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، بالشكر للشركة المنفذة على جهودها في إنجاز المشروع في الوقت المحدد وبجودة عالية، كذلك ثمّن دور وزارة الإعمار والإسكان في دعم مسيرة البناء والإعمار في عموم الإقليم.

وأشار مسرور بارزاني ، إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لربط كافة المحافظات والمدن والقرى بشبكة طرق آمنة وحديثة، بما يضمن سهولة التنقل والارتقاء بالمواصلات، حيث لا تقتصر مثل هذه المشاريع على الطرق الرئيسية بل تشمل المناطق النائية أيضاً ودون استثناء.

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