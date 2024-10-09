بالأرقام.. خارطة توزيع مراكز ومحطات الاقتراع الخاصة لانتخابات برلمان الإقليم

أكد الناطق الرسمي لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق أيسر ياسين، اليوم الأربعاء، إكمال الاستعدادات في المفوضية بنسبة 97٪؜ لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان 2024، مؤكدا تجهيز مراكز للتصويت الخاص في المحافظات خارج إقليم كردستان لاستقبال 5.600 ناخب، فيما أوضح خارطة توزيع مراكز ومحطات الاقتراع الخاصة داخل وخارج الإقليم.

وقال ياسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “استعدادات المفوضية لانتخابات برلمان إقليم كردستان 2024 جارية على قدم وساق وبلغت نسبة إنجاز المتطلبات ليوم الاقتراع إلى 97٪؜ “.

وأضاف، أن “المفوضية جهزت مراكز الاقتراع للتصويت الخاص في عدد من المحافظات العراقية خارج إقليم كردستان “، موضحا “وجود 5.600 ناخب سيصوتون في الاقتراع الخاص بمحافظات بغداد (الكرخ – الرصافة)، ديالى، واسط، كركوك، الانبار، صلاح الدين ونينوى”.

وتابع “تم فتح في جانب الرصافة من العاصمة بغداد( 1 مركز و 2 محطة ) لاستقبال 433 ناخبا)، وفي الكرخ ( 2 مركز و8 محطات) لاستقبال 2414ناخبا”.

وأضاف، “في محافظة ديالى تم فتح (1 مركز ومحطة) لاستقبال، 266 ناخبا، وفي محافظة واسط ( 1 مركز ومحطة ) لاستقبال 191 ناخبا، واما محافظة كركوك تم تجهيز ( 1 مركز و 2 محطة) لاستقبال، 488 ناخبا”، مؤكدا تجهيز محافظة الانبار بـ( 1مركز ومحطة) لوجود 196 ناخبا”.

وأشار الناطق الرسمي لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق2024، إلى تجهيز محافظة صلاح الدين بـ( 1 مركز و2 محطة) لاستقبال 574 ناخبا)، ولمحافظة نينوى تم تخصيص (4مراكز و5 محطات) لاستقبال، 1038 ناخبا”.

وبشأن مراكز الانتخابات ومحطات الاقتراع داخل محافظات الإقليم أوضح ياسين أن “مراكز ومحطات الاقتراع للتصويت الخاص في محافظات الإقليم وزعت حسب اعداد الناخبين، حيث جهز في محافظة أربيل (62 مركز و306 محطة انتخابية) لاستقبال 89791 ناخبا، ومحافظة السليمانية (57 مركز و276محطة) لاستقبال، 78661 ناخبا”.

وتابع “في محافظة دهوك ( 33 مركزا و142 محطة) لوجود 40956 ناخبا)، ومحافظة حلبجة ( 1مركز و3 محطة) لاستقبال ، 952 ناخبا”.

وبين ياسين ان “يوم الاقتراع العام ستكون اعداد المراكز والمحطات الانتخابية واعداد الناخبين في محافظات كردستان كالاتي:

اربيل ( 498 مركز و 2213 محطة، 933115 ناخب)،

السليمانية (477 مركزا و2373 محطة، 1008412 ناخب)

دهوك (264 مركزا و1596محطة، 682791 ناخبا)

حلبجة (27مركزا و136محطة، 59300ناخب)

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، أن جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لانتخابات إقليم كردستان.

وقال رئيس المفوضية القاضي عمر احمد خلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لانتخابات كردستان”، مشيرا اﻟﻰ أنه “بعد ان يتم احتساب التصويت الكترونيا سيتم العدد والفرز يدويا”، مذكرا أن “جميع الأجهزة جاهزة للانتخابات بعد إجراء عدة اختبارات متقدمة ومتطورة عليها”.

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