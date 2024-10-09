ألمانيا تسعى لتمديد مهام قواتها في إقليم كوردستان 15 شهراً آخر

أعلن قنصل ألمانيا بأربيل، ألبريخت ڤون ڤيدكا، أن بلاده تسعى لتمديد مهام قواتها في إقليم كوردستان 15 شهراً آخر.

جاء ذلك في كلمةٍ له خلال مراسيم الاحتفال بالعيد الوطني الألماني والذي أحيته قنصلية ألمانيا بأربيل أمس الثلاثاء.

وقال قنصل ألمانيا بأربيل إن تعاون بلاده وعلاقاتها مع إقليم كوردستان “آخذة في التقدّم والتطوّر بشكلٍ ملحوظ”.

مؤكداً أن الحكومة الألمانية “طلبت من برلمانها تمديد مهام القوات العسكرية في إقليم كوردستان 15 شهراً آخر، وسيقرر البرلمان هذا الشهر”.

وأضاف: سيجري إقليم كوردستان انتخابات برلمانية في الـ 20 تشرين الأول/أكتوبر، ونأمل أنه من خلال انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وشاملة، تصبح تعبيراً عن الديمقراطية المتقدّمة.

وأشار ڤون ڤيدكا إلى أن لدى بلاده “علاقات وثيقة وبعيدة مع العراق، خاصة مع إقليم كوردستان”.

وقال: تعمل ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالين السياسي والاقتصادي، وتجري تبادلات نشطة خلال الزيارات رفيعة المستوى.

لافتاً إلى أن هذا التعاون دخل عامه العاشر، وتعمل خلالها ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان لتعزيز العلاقات الثقافية.

وأضاف: لدينا تنسيق فيما يتعلق بالأمن، ولا يزال داعش يشكل تهديدًا للأمن العالمي.

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