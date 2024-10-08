حفار قبور يترشح لانتخابات برلمان إقليم كوردستان: سأنفع أحياءكم كما موتاكم

يخوض “سالار رسول فتاح شيخه” السباق الانتخابي في إقليم كوردستان كمرشح مستقل، رغم عمله في حفر القبور بأربيل والتي أخذ منه لقب “شيخ المقابر”.

يقول سالار، لشبكة رووداو الإعلامية، من داخل حفرة: “شهرتي هي الشيخ أنس، أعمل حفار قبور، إذ نحفر القبور يدوياً وباستخدام الآليات. أنا معروف في مدينة أربيل وضواحيها وأنا شخصية معروفة ويطلقون علي لقب شيخ المقابر”.

تطرق إلى مسألة ترشحه للانتخابات البرلمانية، قائلاً: “قد ترشحت في انتخابات برلمان كوردستان كمرشح مستقل، وأتعهد لكم بأنني سأنفع أحياءكم كما أنفع موتاكم”.

ويضيف: “العشرات من القياديين والعشرات من الشخصيات والعشرات من المليونيرات، والعشرات من التجار والعشرات من الوجهاء والعشرات من ذوي المراتب الوظيفية أنزلتهم في القبر بيدي”.

ويرى أنه “حتى لو كنتَ غنياً فإن من ينفعك في النهاية فقير هو دفانك الفقير”، مبيناً أن برلمان كوردستان “يحتاج اليوم إلى كادح دفان موتى وحفار قبور”.

وتابع: “الناس تختبرهم منذ 32 سنة، لم يقدم علمانيوهم ولا إسلاميوهم إلى الآن على المجيء بكادح وحفار قبور إلى برلمان كوردستان”.

خلال لقائه أحد المواطنين، يقول المرشح المستقل له “هل لديك متوف في المقبرة؟، أنا الشيخ أنس، حفار قبور وقد نفعت أغلب موتاكم، لقد نفعت موتاكم وسأنفع أحياءكم، والآن ترشحت لبرلمان كوردستان، صوت لنا ولن ننساك”.

وتعهد بالقول “كما كنت ليل نهار في خدمة الأهالي سأكون كذلك في البرلمان. حتى إن ذهبت إلى البرلمان، أقسم أني لن أتخلى عن المقبرة، لأنني نشأت فيها”.

حول برنامجه الانتخابي، قال: “عندي الكثير من مشاريع القوانين، سلفة الزواج يجب أن تطلق والسلف العقارية يجب أن تطلق وتعدد الزوجات يجب أن يمرر كما أمر به الله لا أن يذهب، لكن لا ينبغي الزواج من الثانية وإهمال الأولى”.

وختم حديثه بالقول: عندما أكون في البرلمان سأؤدي واجبي، وبعد ذلك ستجدني في المقبرة وسترى بأم عينيك. على الكل أن يتبعوا خطاي، فالمقبرة مكان الجميع في المستقبل”.

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