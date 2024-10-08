رغم عودة مجلس نينوى للانعقاد.. استمرار الخلاف بشأن استبدال رؤساء الوحدات الادارية

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى ، اليوم الثلاثاء ، ان انعقاد جلسة المجلس لا يعني انتهاء الخلافات بشان ملف قرار إقالة رؤساء الوحدات الادارية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد عقد اليوم اولى جلساته بعد مقاطعة وتعطيل لعمل المجلس استمر لنحو 3 اشهر على خلفية قرار التصويت على إقالة رؤساء الوحدات الإدارية وتعيين بدائل لهم من دون توافق او اتفاق.

عضو المجلس عن الديمقراطي الكوردستاني أحمد الكيكي ، قال لمراسلة (باسنيوز) إن” انعقاد الجلسة 18 لهذا اليوم لا يعني انتهاء الخلافات داخل المجلس بشأن ملف استبدال وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية”.

الكيكي أوضح انه ” بعد توقف عقد الجلسات لنحو 3 أشهر ، عقد مجلس المحافظة اليوم جلسته الأولى ، لكن عقد الجلسات لايعني القبول بما جرى سابقا بشأن تفرد نينوى المستقبل بقرار إقالة واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية.”

مضيفاً ، أن” المشاركة جاءت من أجل التصويت على المنافع الاجتماعية لأنها تصب في مصلحة نينوى وغير قابلة للتأجيل ، والتصويت على تشكيل لجنة التدقيق للمخاتير من أجل التصويت عليهم”.

وجاءت الجلسة بعد انهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة ، والحزب الديمقراطي الكوردستاني للجلسات بعد قرار بالمقاطعة اثر الازمة السياسية التي شهدها المجلس. وعلى الرغم من دخول الكتلتين لجلسة اليوم غير أن أعضاء منهما اكدوا ان الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحسم بشان موضوع رؤساء الوحدات الإدارية.

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