مؤسسة شؤون الألغام بإقليم كوردستان: طهرنا أكثر من 1.3 مليون متر مربع خلال ستة أشهر

أعلن رئيس المؤسسة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان عن تطهير أكثر من مليون متر مربع من الأرض من الألغام ومخلفات الحروب خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، وهناك 200كم مربع من أرض إقليم كوردستان مزروعة بالألغام.

في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، لشبكة رووداو الإعلامية، أعلن رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام، جبار مصطفى، أن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في العراق زرعت بالألغام 776كم مربع من أراضي إقليم كوردستان، ومنذ العام 1992 وإلى الآن تم تطهير 576كم مربع من هذه المساحة من الألغام، ولا يزال هناك 200كم مربع بحاجة إلى التطهير من الألغام والمخلفات الحربية.

وقال جبار مصطفى: “في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، تم تطهير 1.39 مليون متر مربع من الألغام في إقليم كوردستان وتم إتلاف 17628 لغماً وأعتدة متنوعة”.

العراق عضو في معاهدة أوتاوا الخاصة بالقضاء على الألغام، ويقول جبار مصطفى: “علينا التزام دولي مشترك وعلينا أن نطهر كامل أراضي إقليم كوردستان من الألغام بحلول العام 2018”.

وحسب جبار مصطفى، تقع مسؤولية تطهير أراضي إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية العراقية لكنها “لا تكتفي بعدم مساعدتنا في هذا المجال، بل أنها في بعض الأحيان وضعت عقبات في طريق علاقاتنا الدولية في هذا المجال”.

وعن توزيع حقول الألغام في إقليم كوردستان وتلوث أراضيه بالألغام، قال جبار مصطفى: “خريطة التوزيع تمتد من زاخو إلى خانقين، لكن 60% من المناطق المزروعة بالألغام في إقليم كوردستان تقع في منطقة كرميان ومحافظة السليمانية”.

وتشير إحصائيات المؤسسة العامة لشؤون الألغام إلى أنه من العام 1992 إلى الآن، راح 13580 شخصاً ضحايا للألغام، من بينهم خمسة آلاف فارقوا الحياة، ونحو ثمانية آلاف أصيبوا بإعاقة، وفارق الحياة 36 من العاملين في مجال إزالة الألغام توفوا أثناء العمل فيما أصيب 65 من هؤلاء العاملين بحالات إعاقة جسدية.

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