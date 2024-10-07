نينوى تتسلم 100 مليار دينار من وزارة المالية لتعويض متضرري العمليات العسكرية

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل اليوم الاثنين، صرف مبلغ 100 مليار دينار من قبل وزارة المالية للمتضررين من أبناء المحافظة.

وقال الدخيل في مؤتمر صحفي؛ إنه “أجرى زيارة أمس الأحد إلى العاصمة بغداد وكانت نتائجها إيجابية لاسيما في ملف التعويضات”.

وأضاف الدخيل: أن “وزارة المالية صرفت 100 مليار دينار كدفعة واحدة لمحافظة نينوى من أجل تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والحربية التي شهدتها المحافظة”، مبينا أن الصرف جاء بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي.

وأوضح أن مبلغ التعويضات الذي صرف مؤخرا سيتم تخصيصه بشكل عاجل لنحو 11 ألف متضرر من العمليات العسكرية، منوها إلى أن عددا من متضرري غرب نينوى وتحديدا من قضائي سنجار وتلعفر سيشملون بهذه المبالغ، لافتا إلى أن المحافظة ستبدأ بتوزيع هذه المبالغ على المتضررين بعد أن انجزت كافة المعاملات الخاصة بهم من قبل لجان التعويضات الفرعية والمركزية، وصادقت عليها محكمة استئناف نينوى في وقت سابق.

ولفت الدخيل إلى أن صرف التعويضات لمتضرري نينوى يعد من الحقوق المكتسبة التي تتحمل مسؤولية توفيرها للمواطنين السلطات المركزية والمحلية، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية في نينوى وضعت في برنامجها الحكومي المحلي هذا الملف وصوت عليه مجلس المحافظة، مؤكدا أن نينوى تعرضت لغبن كبير في ملف التعويضات خلال الفترات السابقة.

كما أعلن الدخيل استئناف العمل في مشاريع الجهد الخدمي في مدينة الموصل والتي توقفت خلال الأشهر الماضية بسبب قلة التمويل، مبينا أن وزارة المالية خصصت مبالغ لتلك المشاريع وسيبدأ العمل قريبا جدا بمشاريع الجهد الخدمي في المناطق المحيطة بالموصل والتي سبق وأن وجه رئيس الوزراء بتقديم الخدمات إليها.

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