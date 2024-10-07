مسرور بارزاني: سنواصل جهودنا في بناء بنية تحتية اقتصادية قوية لإقليم كوردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن افتتاح مشاريع مماثلة، مبعث للراحة والتفاؤل، متأملاً أن تعود تلك المشاريع بالنفع على مواطني المنطقة، وتساهم في بناء بنية تحتية اقتصادية قوية لإقليم كوردستان، وتوفر المزيد من فرص العمل.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن مراسم افتتاح مشروع (كافين فارم) في دهوك، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، حيث قال: “برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، وضع تطوير القطاع الاقتصادي والزراعي والأمن الغذائي للمواطنين ضمن أهم أولوياته، وعلى ضوء ذلك افتتح العديد من المشاريع التي ترى النور تباعاً”.

وشدد على “توفير فرص العمل للمواطنين ضمن هذه المشاريع، حتى لا يبقى المواطن معتمداً على الوظائف الحكومية في تأمين معيشته، مبشراً بالعديد من المشاريع الجديدة، والمزيد من الاهتمام بالازدهار الاقتصادي”.

وقال رئيس وزراء اقليم كوردستان: “من دواعي الفخر والاعتزاز ان يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع على مستوى اقليم كوردستان وهي من المشاريع الاستراتيجية التي تم تنفيذها في سيميل، وليس فقط منطقة سيميل، أيضا محافظة دهوك ومحافظات أخرى في إقليم كوردستان ستستفيد من هذا المشروع.”

وأضاف: “سيكون للمشروع تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية لإقليم كوردستان وسيخلق مئات فرص العمل لمواطني المنطقة “، وتابع: أن ” تطوير القطاع الزراعي خطوة إيجابية نحو تطوير القطاعات الأخرى بهدف تنويع مصادر الدخل”.

وبشأن تسويق منتجات المزارعين، قال مسرور بارزاني: “في الماضي، بذلنا جهودا كبيرة لربط كوردستان بالسوق العالمية بهدف فتح الباب لتصدير منتجات مزارعينا إلى الخارج، وقد حققنا نجاحا كبيرا وحتى الآن تم تصدير العديد من منتجات المزارعين إلى دول الخليج والعالم”.

ويرى رئيس الوزراء أن تصدير المنتجات المحلية للفلاحين إلى الخارج “سيساعد بشكل كبير على تنظيم التجارة مع الدول التي يقيم معها إقليم كوردستان علاقات اقتصادية”، حيث قال: “يسعدني أن أرى المشاريع الزراعية تنفذ الواحدة تلو الأخرى، وأنا متأكد من أنه سيكون لها تأثير كبير على تعزيز اقتصاد بلدنا”.

ويعد مشروع ( كافين فارم )، أكبر مشروع للثروة الحيوانية والألبان في العراق وإقليم كوردستان بتكلفة تتخطى 80 مليون دولار.

ويغطي المشروع مساحة 3000 هكتار من الأراضي، ويخلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مشروع كافين فارم لديه القدرة على إنتاج 120،000 لتر من الحليب يوميا، سيتم توفير منتجات صحية خالية من المواد الحافظة، وبنكهات متعددة وجودة عالية.

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