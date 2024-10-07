غرفة تجارة دهوك: قرار للكمارك العراقية تسبب بمشكلة كبيرة لتجارنا

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك أن قراراً صادراً عن هيئة الكمارك العراقية يُلزم المستوردين عبر منافذ إقليم كوردستان بنقل بضائعهم إلى وسط وجنوب العراق في غضون 72 ساعة من دخولها، ما أثار “مشاكل كبيرة” في مجال التجارة.



وقال جميل شكري، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، الأحد (6 تشرين الأول 2024)، بأن “هيئة الكمارك العراقية وجهت في 1 تشرين الأول كتاباً (إلى إقليم كوردستان) يقضي بتخليص البضائع المستوردة المنقولة إلى المحافظات العراقية الأخرى من السيطرات خلال 72 ساعة فقط من دخولها”.

وفي حال عدم تمكن التجار من نقل هذه البضائع إلى وسط وجنوب العراق في غضون 72 ساعة، “يلغى العمل بوثائق استيرادها”، بحسب شكري.

وحول تداعيات هذا القرار، أشار شكري إلى أنه “تسبب بمشكلة كبيرة لتجارنا، إذ إن معظمهم يمتلكون مخازن ويعملون في توزيع البضائع”، موضحاً أن هؤلاء “يخزنون البضائع في مخازنهم أولاً قبل توزيعها على محافظات إقليم كوردستان والعراق”.

وأكد أن “فترة الـ 72 ساعة تعد قصيرة جداً بالنسبة لتجارنا”، معتبراً القرار “ضغطاً على حكومة إقليم كوردستان”.

وأضاف أن القرار “يمثل بالطبع عائقاً كبيراً أمام الحركة التجارية”، مشيراً إلى أن العراق يعد “الخاسر الأكبر” بسببه.

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