كتائب سيد الشهداء: إسرائيل قد تشن هجمات محدودة على العراق

قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء إن إسرائيل “قد تهاجم العراق”، إلا أن الهجمات ستكون”محدودة” و”مختلفة” عن ما حدث في لبنان، مشيراً إلى أن المقاومة “لا تتحدث باسم الحكومة العراقية” ولا تنسق معها.

وأوضح كاظم الفرطوسي، خلال مشاركته في نشرة لرووداو قدّمها المذيع زانا كاياني، أن “إسرائيل قد تهاجم العراق”، إلا أن هجماتها “ستكون محدودة ومختلفة عن تلك التي شهدها لبنان”.

“غير قادرة على فتح العديد من الجبهات”

الفرطوسي أرجع ذلك إلى “اختلاف الوضع والطبيعة والجغرافيا” بين البلدين، مؤكداً أن إسرائيل “غير قادرة على فتح العديد من الجبهات” على المستوى ذاته.

جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب بانتظار الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من هذا الشهر، وما إذا كان الرد سيتضمن استهداف فصائل عراقية تقاتل ضمن محور المقاومة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، مساء الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخاً باتجاهها، في عملية اعتبرتها طهران ثأراً لاغتيال كل من إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري، عباس نيلفروشان.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أن إيران قد تتعرض لدمار مماثل لما يحصل في غزة وبيروت، في حال ألحقت الأذى بإسرائيل.

“المقاومة لا تتحدث باسم الحكومة”

بشأن موقف الحكومة العراقية تجاه المستجدات في المنطقة، أشار المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء إلى أن الحكومة العراقية عبّرت عن موقفها “السياسي والدبلوماسي” من خلال وزارة الخارجية ورئيس الوزراء، عبر تقديم الدعم السياسي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفيما يتعلق بموقف المقاومة، أكد الفرطوسي أن “المقاومة لا تتحدث أبداً باسم الحكومة العراقية”، موضحاً أنها “تمثل جزءاً من الشعب، وتعبر عن صوته وضميره، وبالتأكيد، لا تقوم بأي تنسيق مع الحكومة.”

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