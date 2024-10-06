مسرور بارزاني لأساتذة جامعات دهوك: هذه الانتخابات مصيرية وستحدد مستقبل أبناءكم

التقى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع عدد من أساتذة الجامعات في دهوك، وقال: «مهما كان قراركم، فإن السنوات الأربع القادمة ستكون نتاج تصويتكم، لذلك أناشد جميع الإخوة والأخوات هنا وغيرهم أينما كانوا، أتمنى أن يكون قراركم في هذه الانتخابات وطنيا وقومياً».

وقال مسرور بارزاني لأساتذة الجامعات في دهوك: «يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة المهمة، للتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالطبع، هذا الحدث حساس للغاية وتاريخي بالنسبة لمستقبل إقليم كوردستان. أياً كان القرار الذي سيتم اتخاذه في هذه الانتخابات فهو الذي سيحدد مصير البلاد. أنتم ستحددون مستقبل أبنائكم. قراركم سيحدد شكل الإدارة للسنوات الأربع المقبلة، سيتم اتخاذ القرار في يوم واحد، لكن النتائج ستستمر لمدة أربع سنوات».

وأضاف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «مهما كانت قراركم، فإن هذه السنوات الأربع ستكون نتاج تصويتكم، لذا أطلب من جميع الإخوة والأخوات هنا وغيرهم أينما كانوا، أتمنى أن يكون قراركم في هذه الانتخابات وطنياَ وقومياً، حتى نضمن أن هذه التجربة وهذا الإنجاز الذي هو نتاج دماء الشهداء ونضال البيشمركة ومقاومة الشعب الكوردي، لن يضيع».

وقال مسرور بارزاني «من لا يصوت سيصوتون بدلا منه.. وجهوا الآخرين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لضمان المستقبل، وأنا أؤمن أنكم وأقاربكم ستتخذون القرار الصحيح وتذهبون إلى صناديق الاقتراع في 20 أكتوبر وتصوتون للحزب الديمقراطي الكوردستاني».

وتابع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «إن هذه الانتخابات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات سريعة ومن غير الواضح إلى أين تتجه المنطقة، لذا يجب علينا اتخاذ قرارات حكيمة والقيادة بحكمة. لا ينبغي أن تدار البلاد بالكلمات والوعود وحدها، بل يجب أن نتذكر ماضي كل حزب ونقرأه لنرى هل هم على مستوى إدارة البلاد أم لا. وأنه إذا اضطرت بلادنا إلى تقديم التضحيات، هل ستكون القيادة التي تنتخبها قادرة على التضحية بنفسها من أجل الوطن، أو كما تفعل بعض الأحزاب يضحون بالوطن من أجل أنفسهم»، مشدداً أن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الذي أسسه البارزاني الخالد ويقوده الآن الرئيس بارزاني، وقد ضحى بنفسه دائماً من أجل شعبه».

وأردف مسرور بارزاني: «منذ البداية الأولى، تم تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأنه كان حاجة وطنية. لم يكن هناك أمل في الأمة، وتم تدمير كل الإنجازات السابقة. شعبنا كان قد فقد الثقة في قضيته. وعندما قرر البارزاني الخالد تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني كحزب تحريري يمكن لجميع فئات كوردستان، بغض النظر عن آرائهم، أن تجد نفسها تحت مظلته، كان قرارًا حكيمًا أدى إلى إنشاء حركة وطنية في جميع أنحاء كوردستان»، مشيراً إلى أن «سبب بقاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونجاحه يعتمد على هذا القرار، واليوم نحن فخورون بأننا تلاميذ هذا الطريق ونأمل أن نحقق المزيد من الإنجازات لهذه الأمة بدعم الشعب الكوردي يوما بعد يوم».

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني قال أيضًا: «يجب أن نشكر جميع المعلمين الذين عملوا بجد وتحت ضغط مالي كبير في الماضي، ولكن وكما هو المتوقع منهم أن يفكر المعلمون في مصالح البلاد أكثر من أي شخص آخر، فقد أثبتوا أنه يجب على المرء أن يكون على استعداد لتقديم التضحيات من أجل مصالح أمته وبلده. لقد تحملوا كل الضغوط ولم يسمحوا للطلاب بالتوقف عن الدراسة، فمقاومتكم وعملكم الجاد موضع تقدير ونشكركم جزيل الشكر على مواقفكم في الأيام الماضية».

وأوضح مسرور بارزاني في كلمته: «على الرغم من وجود مخططات كثيرة لإفشال كافة مفاصل الحكم في كوردستان، إلا أننا بذلنا قصارى جهدنا لعدم الاستسلام لكل الضغوطات ومواصلة هذه التجربة. لم يكن الأمر سهلاً، لكن الشيء الجيد هو أنه بغض النظر عن مدى الضغط الذي مارسه الأعداء علينا، فقد شعرنا بدعم الشعب الكوردي. هذا هو أعظم رصيد، وطالما أن الناس معك، فلن تتمكن أي قوة من كسرك».

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «لقد اتخذنا بعض القرارات المهمة لتحسين مستوى التعليم في جميع أنحاء كوردستان. أعلم أن مستوى الجامعات يتحسن يوما بعد يوم، لكن أعلم أن هناك أوجه قصور، ونحتاج إلى إمكانيات لحلها، فهناك حاجة للمباني والمختبرات، وينبغي تحسين مستوى التعليم لكل من المعلمين والطلاب على المستويين الجامعي والمدرسي». وتابع: «التعليم شيء والتربية جزء آخر وواجب آخر، ومهما كان تعليمنا جيداً، إذا لم نتعلم كيفية ربط المشاعر الوطنية مع الوطن ومع بعضنا البعض والتعايش السلمي، فإن تلك التربية لن تكون عملية كاملة. يجب أن نتعلم كيف نحترم بيئتنا وبلدنا وكيف نطور البلد. فالتعليم هو دفع بلادنا إلى الأمام يومًا بعد يوم من خلال التربية المناسبة، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى زيادة القدرة المالية والإيرادات لإقليم كوردستان، لتكريسها لخدمة الشعب الكوردي».

وأشار مسرور بارزاني إلى أنه «مؤخراً جاء إلينا العديد من المعلمين وطلبوا منا التعاقد معهم، لأنه كما تعلمون، لم تسمح حكومة بغداد بعد بالتعيينات في إقليم كوردستان، وبما أنه لم يكن هناك تعيينات، كان علينا أن نوقع العقود لهم»، وتابع: «شكرا للأساتذة والمحاضرين الذين لم يسمحوا للتعليم بالتوقف، على مستوى التعليم العالي قررنا أن نحولهم إلى عقود».

وتابع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في لقائه مع أساتذة الجامعات في دهوك: «من أجل تحسين قدرة جامعاتنا ومستوى التعليم في مدارسنا، نحتاج إلى الموارد، ولذلك، فإننا نبذل جهداً كبيراً مع بغداد لحل المشاكل القائمة حتى لا تظل القضية الاقتصادية مشكلة لكوردستان. وفي الوقت نفسه، نبذل جهودًا جديدة لزيادة الإيرادات المحلية، من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة، لزيادة الإيرادات المحلية واستخدامها في المؤسسات مثل الجامعات وخدمة شعب كوردستان. ولقد نجحنا إلى حد كبير في ذلك، لكن لسوء الحظ، فإن الوضع في المنطقة وعدم وجود تحالف خبير وحاسم معنا، كثيراً ما جعل من الصعب علينا تنفيذ أجندة الحكومة كما يجب. ومع ذلك، لقد حاولنا أن نفعل ما هو في مصلحة الشعب الكوردي».

وأضاف: «كما اتخذنا قرارا آخر لبناء الثقة لربط مستوى التعليم في كوردستان بالمستوى الدولي. إن هيئة الاعتماد التابعة لمجلس الوزراء هي خطوة أخرى لتحسين مستوى جامعاتنا لتصبح ذات مستوى عالمي».

وأضاف نائب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «هذا جزء من أجندة الحكومة التي اتبعها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهي الخطوة التي قمنا بها بالفعل، وليست مجرد شعارات ووعود. لقد عملنا على العديد من القضايا الخدمية.. استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام مصرفي متطور لخدمة الناس. نحن لم نأتي لنقول إننا سنفعل هذه الأشياء في المستقبل، بل جئنا لنقول إننا بدأنا هذه الأشياء، ونحن في منتصف الطريق، ولإنهاء هذه الأمور، نحتاج إليكم. إن شعارات الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليست فقط للانتخابات، بل أيضاً لسنوات مديدة من الحكم، وإذا منحنا الشعب الكوردي ثقته فسنجعل كل شعاراتنا حقيقة. السلام والازدهار والمقاومة والوحدة هي شعارات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذه هي الأشياء التي يدافع عنها الحزب الديمقراطي الكوردستاني».

وقال مسرور بارزاني أيضاً في كلمته: «نريد السلام لأننا نعتقد أن شعبنا قد سئم الحرب والعنف والكراهية ومعارضة بعضنا البعض. إن شعبنا يستحق أن يعيش على مستوى رفيع وأن يكون لديه الثقة بأن مستقبل أجياله آمن. لقد كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني في طليعة ضمان السلام لهذا البلد وقدم التضحيات من أجل هذا البلد كلما كان ذلك ضروريًا لحمايته. لقد تحملنا في كثير من الأحيان العديد من المصاعب من أجل إحلال السلام في هذا البلد، أينما حل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كان الرخاء أكثر وضوحاً، وهذا لا يعني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يكن لديه برنامج لإعمار كامل كوردستان. الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه أجندة واحدة، كوردستان قطعة واحدة ولا يمكن تقسيمها، ولا يؤمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمناطقية، لكن لسوء الحظ لم يشاركه شركاؤه في الحكم هذا الرأي. لقد كانوا في كثير من الأحيان في الحكومة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني للحصول على امتيازات وإنجازات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالواجبات، فإنهم ينسحبون، ويضعون دائما مصالحهم الخاصة فوق مصالح الشعب الكوردي، وهذا أحد أسباب عدم وصول الرخاء إلى كافة قرى وبلدات كوردستان». وتابع: «أطلب من جميع المواطنين في أي مكان في كوردستان، أن يكون الحكم، عندما تكون السلطة بيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويحظى بتصويت ودعم الشعب الكوردي وتكون السلطة الإدارية المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فصدقوا أنه لا يكون فرق بين أي جزء من كوردستان، وسيتم إعمار كوردستان بأكملها. نطلب من الناخبين مقارنة الحكومات المحلية لمعرفة أين يتم حكمها بشكل أفضل. الجميع يشتكي ويقدم الأعذار ويلوم الآخرين، لكن الكلام سهل والمهم هو العمل، فلينظروا إلى أفعالنا وسلوكنا، ويقرروا من الذي أوفى بوعوده أكثر؟ ومن الذي جعل الشعب الكوردي ي تصب أعماله وأهدافه. شعبنا واعٍ ولا يتأثر بالشعارات الانتخابية اليوم، دعوهم ينظروا إلى الأفعال الماضية ويفسرونها، وسوف يتوصلون إلى الحقيقة».

وقال مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في كلمة له خلال لقائه مع أساتذة الجامعة: «شعارنا هو التعايش مع كافة الكيانات والقوميات والأديان الأخرى. نحن فخورون بأن كوردستان معروفة كبلد للتعايش، ويفتخر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن أبوابه واسعة لدرجة أنه يوجد داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني جميع الأديان والقوميات والآراء المختلفة. نحن نؤمن إيمانا راسخا بأننا جميعا كوردستانيون، ومعا يمكننا أن نكون أقوى وأن يكون لدينا بلد أكثر ازدهارا وأفضل. ومددنا أيدي السلام للجميع، ونريد أيضا أن نتجنب تحويل ما يمكن حله من خلال السلام والحوار إلى عنف وألا نفعل شيئاً نندم عليه غداً».

وأردف: «رسالة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما يدعو إلى المصالحة وحل المشاكل عبر الحوار، يجب ألا يساء تفسيرها، يقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه الأشياء على مستوى قوته. نحن أقوياء، لذلك نقول هذه الأشياء، ولا ينبغي لأحد أن يخطئ ويعتقد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضعيف. إننا ولم نكن يوماً أقوياء كما الآن، لأنه لم يسبق أن رأى الناس حقيقة كل شيء مثل اليوم». وتابع: «كل من يقوم بحملة انتخابية بأي شكل من الأشكال، مهما قال ومهما فعل، يعبر عن شخصيته وسياسة حزبه، لذلك أدعو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومناصريه إلى التحدث على مستوى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما أمر الرئيس بارزاني، حسنوا سلوككم، ارفعوا مستوى كلامك، وليس أصواتكم. يقول مولانا جلال الدين الرومي: ليس صوت البرق، وإنما المطر هو الذي يجعل النباتات تخضر. يجب أن يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو المطر وليس الصراخ والجعجعة».

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضًا: «في كثير من الأحيان يكون هناك الكثير من الحديث والإساءات، ولا نرد. إن عدم ردنا هو الرد نفسه. هناك مثل يقول إن الرد على الجاهل هو الصمت فلا نرد على الجاهل. ليس برنامجنا أن نعيش في التاريخ ونتحدث عن من فعل ماذا ونشتكي من بعضنا البعض، برنامجنا هو للمستقبل، يجب أن نعرف إلى أين نتجه في المستقبل. نريد الحفاظ على هذه التجربة، وشعار المقاومة لم يكن للأمس فقط، فهو لليوم وللغد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني يقاوم أي ضغوط على إقليم كوردستان وشعبه، إنه مستعد للوقوف معكم ضد أي تحدي، لكننا نريد لكوردستان الغد أن تكون مختلفة عن اليوم، نريد أن لشبابنا كوردستاناً أكثر ازدهاراً وسعادة، وليس على مستوى المنطقة فقط، نريد أن تصبح كوردستان مثالاً للتعايش والتقدم في الشرق الأوسط والعالم».

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