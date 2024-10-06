إيران تتجهز للرد على أي هجوم إسرائيلي: سننفذ الضربة المضادة فوراً

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، يوم الأحد، جاهزيتها للرد على أي هجوم إسرائيلي يطال الاراضي الايرانية.

وقال مصدر مطلع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن “خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل للصهاينة جاهزة تماما، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية”.

وأضاف، “في خطة إيران هناك عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع عمل الصهاينة، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها”.

وأكد المصدر أن “بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل إسرائيل، كما أظهرت عملية الوعد الصادق 2 أننا قادرون على تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض”.

وبحسب تسنيم، استهدف الحرس الثوري أجزاء مختلفة من الأراضي المحتلة بـ 200 صاروخ باليستي في 1 أكتوبر/تشرين الأول ضمن عملية “الوعد الصادق 2″، وأصابت 90% من هذه الصواريخ الأهداف عبر مرورها عبر الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وفي هذه العملية، كانت ثلاث قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.

واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ قدر الباليستية بمدى 2000 كم، وعماد بمدى 1700 كم، وفتاح بمدى 1400 كم.

وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ فتاح الفرط صوتية.

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