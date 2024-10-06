بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.. تجديد 14 ملعباً لكرة القدم بالعاصمة أربيل

في اطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بالشباب وقطاع الرياضة، وجّه رئيس الوزراء مسرور بارزاني بتجديد 14 ملعباً لكرة القدم في العاصمة أربيل.

وذكرت إدارة محافظة أربيل في بيان: ان ” رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجّه بتجديد 14 ملعباً لكرة القدم في العاصمة أربيل، وبكلفة تزيد عن 600 مليون دينار”.

مشيرة الى ان “الملاعب هي:

1- ملعب هيران

2- ملعب ئارموان

3- ملعب كوري

4- ملعب کەورگوسک

5- ملعب خبات

6- ملعب گەزنە

7- ملعب بێستانە

8- ملعب داراتو الجديد

9- ملعب بنصلاوة

10- ملعب مجمع كاوه

11- ملعب شەمامک

12- ملعب کانی قرژالە

13- ملعب باداوه

14- ملعب 92 الشهيد سيروان

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