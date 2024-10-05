تعرف عليها.. 18 مادة منزلية مشمولة بالتعداد السكاني

كشفت وزارة التخطيط الاتحادية ، اليوم السبت ، عن المواد المنزلية التي ستشمل بالتعداد السكاني الذي سينطلق يومي 20 -21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما أشارت الى أن المواد بلغ عددها 18 مادة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “جميع الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه يومي 20-21 من شهر تشرين الثاني المقبل اكتملت” ، مشيراً الى أن “هناك تقدماً ملحوظاً في عمليات الترقيم والحصر في جميع المحافظات”.

ولفت الى أن “عمليات الترقيم والحصر التي بدأت في الأول من شهر أيلول الماضي من المؤمل انتهاؤها قبل نهاية الشهر الجاري”.

وأشار الى أن “التعداد السكاني سيشمل إحصاء 18 مادة منزلية متنوعة”.

والمواد المشمولة هي:

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