الأمن المائي في كوردستان.. رؤية استراتيجية لتعزيز الاستدامة والتنمية

ساهمت السدود التي تم انشائها من قبل التشكيلة الحكومية التاسعة خلال الاربع سنوات الماضية في زيادة الطاقة التخزينية للمياه في اقليم كردستان، ويُعدُّ بناء السدود في إقليم كوردستان خطوة مهمة وملموسة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية المائية، وهو ما يُظهر التزام حكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، بتطوير الإقليم وحماية موارده الطبيعية.

الإنجازات المتميزة في هذا المجال لا تعكس فقط تفاني حكومة إقليم كوردستان في توفير خدمات ضرورية للسكان، بل تُعدُّ أيضاً بمثابة استثمار استراتيجي طويل الأمد لمواجهة التحديات المناخية والمائية المتزايدة.

وقد شكل الأمن المائي وحماية الموارد المائية، أحد أبرز أولويات واستراتيجيات التشكيلة الحكومية التاسعة، والتي يعد التوسع بإنشاء السدود من اهم مقومات تفعيلها وانجاحها.

ومن أجل تعزيز الامن المائي في إقليم كوردستان، عملت حكومة إقليم كوردستان على إنشاء السدود والبرك المائية ومشاريع المجاري المائية بهدف توفير المياه الصالحة للشرب وكذلك مواجهة مشكلة نقص المياه ودعم المنتجات الزراعية ومربي الماشية، وتقوية البنية التحتية في القطاع المائي في كوردستان.

السدود المنجزة خلال فترة التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان

سد چەمرگە

يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تجمع بين الامن المائي وتعزيز التنمية الاقتصادية، تم إنشاء السد من قبل حكومة إقليم كوردستان بكلفة بلغت 4.4 مليار دينار، وبسعة تخزينية بلغت 1.2 مليون متر مكعب من المياه.

سد خنس

يعكس سد خنس الرؤية الشاملة لتعزيز حماية المياه الجوفية وتحسين أنظمة الري، تم إنشائه من قبل حكومة إقليم كوردستان بكلفة بلغت 9.2 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 7 مليون متر مكعب من المياه.

سد دێوانە

من السدود الاستراتيجية والمهمة التي أنشأتها حكومة إقليم كوردستان في بلدة دربنديخان، بكلفة بلغت 26.6 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 21 مليون متر مكعب من المياه.

سد ئاقوبان

يستخدم هذا السد للحفاظ على المياه الجوفية وتطوير السياحة وتنمية الثروة السمكية والزراعة، فضلاً عن حماية البيئة ومنع الفيضانات، نفذت حكومة إقليم كوردستان هذا المشروع في شقلاوة بكلفة بلغت 8.1 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 2.6 مليون متر مكعب من المياه.

سد شەوگێڕ

يُعتبر سد شَوغير في قضاء كويسنجق مثالاً حياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لتطوير مشاريع البنية التحتية المائية، بلغت كلفة إنشاء السد 5.6 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 2 مليون متر مكعب من المياه.

سد توڕەجار

يعكس سد توڕەجار الرؤية الشاملة لتعزيز حماية المياه الجوفية وتحسين أنظمة الري، تم إنشائه في إدارة كرميان المستقلة، بكلفة بلغت 5.8 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 2 مليون متر مكعب من المياه.

سد گۆمەسپان

يستخدم هذا السد للحفاظ على المياه الجوفية وتطوير السياحة وتنمية الثروة السمكية والزراعة، بلغت كلفته 95 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 97 مليون متر مكعب من المياه.

سد بەستۆرە

يأتي سد بستورة في محافظة أربيل، والذي أوشكت أعمال بنائه على الانتهاء بنسبة 95%، ليكمل سلسلة المشاريع المائية المهمة التي تنفذها الحكومة، بلغت كلفته 23 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 20 مليون متر مكعب من المياه.

سد دوين

بالانتهاء من إنشاء هذا السد ستتحول المنطقة الى إحدى أهم المراكز السياحية والاقتصادية، كلفة المشروع بلغت 88 مليار دينار، وسعة تخزينية تبلغ 100 مليون متر مكعب من المياه.

وهناك عدد من السدود الاخرى التي هي حاليا قيد الإنشاء، والتي من المؤمل ان تساهم في زيادة الثروات المائية في الاقليم، علما ان خطط واهداف التشكيلة الحكومية التاسعة

وفي سبيل دعم المزارعين ومكافحة الفيضانات قررت التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان بناء عدة برك مائية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ومن أهمها:

چالەگردهلە: تم إنشائها سنة 2022 في أربيل

پريسى خواروو: تم إنشائها سنة 2023 في حلبجة

خردس: تم إنشائها سنة 2022 في دهوك

سەرقزل: تم إنشائها سنة 2022 في كرميان

قاديانا: تم إنشائها سنة 2023 في أربيل

بانى ماران: تم إنشائها سنة 2023 في أربيل

كاريتان: تم إنشائها سنة 2021 في أربيل

سولێ: تم إنشائها سنة 2023 في شقلاوة

ويُذكر ان هناك 43 بركة مائية قيد التنفيذ في غالبية مدن وبلدات إقليم كوردستان وعدد آخر من البرك المائية ستدخل حيز التنفيذ قريباً.

من وراء إنشاء هذه السدود تتمحور حول زيادة كميات المياه السطحية، وتنقية المياه الجوفية، وإثراء الموارد السمكية، وتطوير السياحة، وتنمية الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن المساهمة في مواجهة التغير المناخي، وزيادة المساحات الخضراء.

سلسلة المشاريع المائية التي نفذتها التشكيلة الحكومية التاسعة بقيادة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تعكس التزاماً واضحاً بتطوير البنية التحتية المائية وتلبية احتياجات السكان، فضلاً عن حماية الموارد الطبيعية، من خلال رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين الحماية والتنمية.

وأثبتت الحكومة قدرتها على مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في الإقليم، هذه الجهود تستحق الإشادة والدعم، فهي تُمثل نموذجاً يُحتذى به في الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

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