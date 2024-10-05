على طريقة حماس وحزب الله.. “الانفاق السرية” تدخل العراق

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم السبت، عن تدشين الفصائل المسلحة “انفاقًا سرية” بين العراق وسوريا، لتمرير الأسلحة، من ايران والعراق الى سوريا ولبنان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن مصادر تؤكد لهم أن الفصائل الايرانية أنهت إنشاء معبر جديد يمتد عبر نفق تحت الأرض في بادية البوكمال، ويربط بين العراق وسوريا، لتفادي استهداف الطائرات المسيرة التي تتعقب شاحنات نقل الأسلحة والذخائر.

وأشار الى ان الفصائل بدأت في حفره قبل نحو أربعة أشهر، وهو يربط مناطق حدودية بين سوريا والعراق، ويعول عليه لنقل الأسلحة، كما يضم في بعض أجزائه مخازن للأسلحة والمخدرات”، بحسب تعبيره.

واتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” باستخدام معابر وانفاق لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وفي حال صحت الرواية، فيمكن القول أن تدشين الانفاق في العراق من قبل الفصائل، هو الأول من نوعه في نقل استراتيجية حماس في غزة، وحزب الله في لبنان.

لكن بالمقابل، لا يعد الحديث عن وجود واستخدام انفاق سرية بين العراق وسوريا على الحدود، بالشيء الجديد، فسبق ان كشفت تقارير في أعوام 2019 و2020 عن تدشين انفاق سرية لتهريب الأسلحة وانتقال قيادات الحرس الثوري بين العراق وسوريا.

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