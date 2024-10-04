الديمقراطي الكردستاني يكشف عن “سلاحه السري” في الانتخابات ويتوقع فوزاً ساحقاً

مع انطلاق الحملة الانتخابية في إقليم كردستان ، صرح النائب شريف سليمان، ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بثقة كبيرة حول موقف حزبه وتوقعاته للانتخابات القادمة.

وأكد سليمان لوكالة {الفرات نيوز}: “إن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الأول في الإقليم لأنه اللبنة الأساسية في العملية السياسية في الإقليم وبغداد أيضاً.”

وأضاف: “نمتلك قاعدة جماهيرية قوية لأن سياسة الحزب متجددة وقيادته واحدة وقراره واحد أيضاً.” مشدداً على ثقته بأن “النتائج ستكون باهرة بأن يكون الحزب الأول في انتخابات الإقليم المرتقبة.”

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق تنافساً محموماً بين الأحزاب المختلفة للانتخابات المقرر اجراؤها في الـ 20 من الشهر الجاري، مع تركيز خاص على أداء الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أبرز الأحزاب في المنطقة.

ومن المتوقع أن تلعب نتائج هذه الانتخابات دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل الإقليم وعلاقاته مع الحكومة المركزية في بغداد.

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