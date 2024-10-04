أكتوبر 05, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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المفوضية: انتخابات كردستان ستتضمن مراقبة دولية ومحلية

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فى :أخبار عــامة
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المفوضية: انتخابات كردستان ستتضمن مراقبة دولية ومحلية

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان انتخابات اقليم كردستان ستتضمن مراقبة دولية ومحلية.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية حسن هادي زاير لوكالة {الفرات نيوز}، إن “انتخابات كردستان ستتضمن مراقبة دولية ومحلية”، لافتا الى ان “المراقبة المحلية تتضمن منظمات مجتمع مدني واعلاميين والعمل الان جارٍ على تسجيلهم”.

واشار الى ان “مراقبي الكيانات السياسية سيكونون على شعب المرشحين”.

واضاف: “تم استلام ورقة الاقتراع وهي الان موجود في مخازن المفوضية وآلية العد والفرز ستكون طبقا للعملية التي اعتمدت في الانتخابات المركزية في بغداد والمحافظات”.

ومن المنتظر ان تجري انتخابات اقليم كردستان في الـ 20 من الشهر الجاري.

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