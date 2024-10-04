في تلميح لمرحلة جديدة في المنطقة.. الامارات: زمن الميليشيات كلّف العرب كثيرا

يهدد بانتشار العنف والفوضى ويجب العودة للدولة الوطنية

فيما اعتبره المراقبون تلميحاً لمرحلة سياسية جديدة في المنطقة ، دعا أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات ، اليوم الجمعة، إلى “ضرورة استعادة مفهوم الدولة الوطنية” كحل وحيد لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة العربية، معتبرا أن “زمن الميليشيات.. كلّف العرب كثيرا”.

وقال قرقاش في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها”.

مضيفاً ، أن “زمن الميليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية، كلّف العرب كثيرا وأثقل كاهل المنطقة”، مشددا على أن المستقبل يكمن في “الأمن والسلام والازدهار، بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه”.

وفي منشور آخر له ، يوم امس ، كان المسؤول الإماراتي قد حذر من خطورة الوضع الراهن في المنطقة، مشيرا إلى تصاعد حدة التوترات و”خروجها عن السيطرة”.

وأضاف، أن هذا التصعيد يهدد “بانتشار العنف والفوضى وخسارة المزيد من الأرواح”.

ودعا قرقاش إلى ضرورة وقف الحرب في غزة ولبنان كخطوة أولى نحو الحل، مؤكدا على أهمية “خفض التصعيد والحوار البعيد عن الخطاب المتطرف”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وذلك بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل قالت إنه يأتي “ردا” على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في يوليو/تموز بطهران في ضربة نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي بضربة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودفع تهديد إسرائيل بالرد على هذه الضربة الصاروخية بالمسؤولين الدوليين إلى البحث عن وسائل لتجنب اندلاع حرب إقليمية شاملة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية