ملف نفط إقليم كوردستان يتصدر مباحثات فؤاد حسين مع مسؤولين أمريكيين

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، خلال لقاءين منفصلين مع مسؤولين أمريكيين، ملفات نفطية من ضمنها استمرارية الحوار بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، لضمان حل الخلافات المتعلقة بتصدير النفط.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن الوزير فؤاد حسين التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية السفير جون باس، ومسؤول شؤون الطاقة السفير جيفري بايت، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المقام في واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والاقتصاد، ومواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار العراق وأمنه.

كما سلط الجانبان الضوء على مسألة حماية الممرات البحرية لضمان تصدير النفط العراقي والخليجي من خلال تأمين هذه الممرات، بحسب البيان.

ولفت بيان الخارجية إلى أن اللقاء ركز على استمرارية الحوار بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان لضمان حل الخلافات المتعلقة بتصدير النفط.

وجرى أيضاً مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعيات التصعيد الحاصل وتأثيره على مصادر الطاقة والنفط.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والعراق “لضمان عدم انجرار البلاد إلى أي تصعيد إقليمي، والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية.”

من جانبه، عبر السفير باس عن ترحيبه بمشاركة العراق في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش العاشر، وتعزيز الجهود لمحاربة الإرهاب.

في السياق ذاته، قالت الخارجية العراقية، إن حسين التقى في واشنطن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية.

من جانبها، أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية عن دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة العراقية في احتواء الأزمات.

كما تم التطرق بحسب البيان إلى موضوع حل المشاكل العالقة مع دولة الكويت وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد الوزير حسين أن اللقاءات الأخيرة في نيويورك بين الوفدين العراقي والكويتي أكدت أن الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل، وأنها ستبدأ في القريب العاجل، كما أكد على رغبة العراق الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة، وفقاً للبيان.

واتفق الطرفان على ضرورة التهدئة وحرص كافة الأطراف على عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود اللازمة لإنهاء الصراع وتجنيب المنطقة خطر التصعيد.

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