تأكيد امريكي عراقي على استمرارية الحوار بين بغداد وأربيل بشأن إعادة تصدير نفط كوردستان

وأهمية استمرار التعاون بين واشنطن وبغداد لضمان عدم انجرار العراق إلى أي تصعيد إقليمي

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية السفير جون باس، ومسؤول شؤون الطاقة السفير جيفري بايت ، اليوم الخميس ، ضرورة حماية الممرات البحرية لضمان تصدير النفط العراقي والخليجي.

بيان لوزارة الخارجية، قال أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية السفير جون باس، ومسؤول شؤون الطاقة السفير جيفري بايت، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المقام في واشنطن”.

وأوضح ، أنه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والاقتصاد، ومواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار العراق وأمنه”.

كما تطرق الجانبان ، إلى ” ضرورة حماية الممرات البحرية لضمان تصدير النفط العراقي والخليجي من خلال تأمين هذه الممرات”.

البيان أضاف ، أنه ” تم التركيز على استمرارية الحوار بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان لضمان حل الخلافات المتعلقة بتصدير النفط ، فضلاً عن مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعيات التصعيد الحاصل وتأثيره في مصادر الطاقة والنفط”.

وأكد الجانبان ، على ” أهمية استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والعراق لضمان عدم انجرار البلاد إلى أي تصعيد إقليمي، والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية”.

من جانبه، عبر السفير باس عن ترحيبه بمشاركة العراق في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ، وتعزيز الجهود لمحاربة الإرهاب.

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