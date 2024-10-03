رئيس مفوضية الانتخابات: إكتمال 95% من الاستعدادات لانتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إكمال إجراءاتها بشأن انتخابات برلمان كوردستان بنسبة 95%.

رئيس المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، قال في مؤتمر صحفي في أربيل: إن “المفوضية أكملت أغلب إجراءاتها بشأن انتخابات برلمان كوردستان بنسبة 95%”، مشيرا الى أنه “تم توزيع نسبة كبيرة من بطاقات الناخب البايومترية”.

كما دعا الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم البايومترية الى مراجعة مراكزهم الانتخابية لاستلامها.

وأضاف، أنه “لا يمكن لأي ناخب الإدلاء بصوته بدون بطاقة الناخب البايومترية”، موضحاً أنه “دعونا كل المراقبين والقنصليات والجهات التي لها علاقة بمراقبة الانتخابات” ، كاشفاً عن ان ” 9 قنصليات أبدت حتى الان استعدادها لذلك”.

وتابع: “قمنا بتدريب عدد كبير من الموظفين لكي يكونوا مستعدين ليوم الاقتراع والعمل بمهنية”.

وتابع رئيس رئيس المفوضية القاضي عمر أحمد محمد ، بالقول إن “هذه الانتخابات تختلف عن غيرها من الانتخابات من حيث الكيفية، لأنه سيتم استخدام البطاقات البايومترية ومختلف الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة ولا يكون هناك لأي تزوير” ، مشدداً على ان “هذه الانتخابات ستكون وثيقة ودليل على ان المفوضية تعمل بكل شفافية وكفاءة ومهنية” .

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