بسبب ملفات فساد وهدر للمال العام.. استجواب نيابي لوزيرة ريان الكلداني

أعلنت النائبة في البرلمان العراقي فيان دخيل، اليوم الخميس، عن موافقة رئاسة البرلمان على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لميليشيا بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني.

وقالت دخيل وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن منطقة سنجار: “في الاشهر السابقة قدمت طلباً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب”، مضيفة انه “كان هناك تأخير في تحديد موعد الاستجواب”.

وأشارت الى أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة ونائبه قد وافقا على طلب الاستجواب وتحديد موعد للاستجواب في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي”.

مستدركة بأنها “تجمع حالياً وثائق أكثر من السابق ليكون الاستجواب مهنياً وقانونياً حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

مشيرةً إلى أن “هناك الكثير من الملفات، منها السلة الغذائية ومنحة المليون والخيم والمساعدات التي تقدم إلى النازحين وغيرها من الملفات التي تحتوي على هدر وفساد وتلاعب في المال العام”.

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